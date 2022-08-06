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Bakan Soylu: 1 milyon 455 bin erkeğe kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, aile içi ve kadına şiddetle mücadelede kapsamında 1 milyon 455 bin erkeğe eğitim verildiğini duyurdu.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:19
Bakan Soylu: 1 milyon 455 bin erkeğe kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıra, erkeklerin eğitiminde. Bu kapsamda erkeklere, 'Kadına El-Kal-Ka-Maz' eğitimlerine başlandı. Şu ana kadar 1 milyon 455 bin erkeğe eğitim verildi. 472 bin 853 broşür dağıtıldı. Hedef, yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin şiddete karşı eğitilmesi" dedi. 

SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nca imzalanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı' protokolü kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitim seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda kahvehane, kıraathane, kuaför, berber, taksi durakları, organize sanayi bölgeleri, iş geliştirme merkezleri ve fabrikalar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçları, havalimanı, gar ve otogarların bekleme alanları, stadyum, spor salonları, hipodrom gibi yerlerde, üniversite şenlik, program ve diğer etkinliklerinde, yerel festival ve panayırlarda, pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde, esnaf, sanayi, ticaret, ziraat, şoförler vb. oda teşkilatlarında ve birliklerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, sinema ve tiyatro salonlarında, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlar ile cuma günleri cami giriş ve çıkışlarında yapılacak eğitimler ile en az  5 milyon erkeğe ulaşılması hedefleniyor. Bakanlık, başkanlık il/ilçe birimlerinde oluşturulan 3'er kişilik heyet tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde bugüne kadar 1 milyon 455 bin erkek, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi. 

EN FAZLA EĞİTİM BURSA'DA YAPILDI

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verilmesi çalışmalarında Bursa'da 157 bin 332 kişiye ulaşıldı. Ülke genelinde en fazla eğitimin verildiği Bursa’yı 92 bin 638 kişiyle Mersin, 88 bin 804 kişiyle Gaziantep, 80 bin 981 kişiyle Antalya ve 67 bin 769 kişiyle Malatya takip etti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise toplam 78 bin 375 erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluErkekKadınŞiddetEğitim
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