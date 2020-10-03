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Bakan Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar

03 Ekim 2020 Cumartesi 16:08
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Bakan Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı

ANKARA (DHA)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı hâlde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından EBA TV'ye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı hâlde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar: Öz denetim. Yani, kendi sorumluluğunu alma hâli. Bu, onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" ifadelerini kullandı.

DHA

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Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk:
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