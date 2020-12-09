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Bakan Selçuk: Pandemi bakım ücreti ödüyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "PCR test sonucuna bakılmaksızın, Covid-19 tedavisi gören hastalarımızın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki sağlık giderlerini karşılıyor, pandemi bakım ücreti ödüyoruz" dedi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 14:10
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Bakan Selçuk: Pandemi bakım ücreti ödüyoruz

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Covid 19 tedavisi gören hastaların test sonuçlarına bakılmaksızın SUT kapsamındaki sağlık giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını duyurdu. Bakan Selçuk, bu kapsamda sağlık kuruluşlarına ayrıca pandemi bakım ücreti ödeneceğini de bildirdi. Pandemi bakım hizmetinin 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren SGK tarafından geri ödeme listesine alındığını anımsatan Bakan Selçuk, serviste yatırılarak tedavi edilen hastalarda sadece pandemi olgularında (PCR testi pozitif), yoğun bakımda yatırılarak tedavi alan hastaların ise koronavirüs hastası olup olmadığına bakılmaksızın tamamında SGK tarafından ödendiğini hatırlattı. Bakan Selçuk, pandemi bakım hizmeti kapsamına yapılan yeni düzenlemeye ilişkin, "1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, yatırılarak Covid-19 tedavisi uygulanan hastaların e-Nabız üzerinden doğrulama kodlarının Medula Sistemine iletilmesi durumunda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın pandemi bakım hizmeti ödüyoruz" dedi.

Selçuk, SGK tarafından serviste yatırılarak tedavi edilen PCR testi pozitif çıkan veya PCR testi negatif olsa dahi Covid-19 tedavisi aldığı bilgisi Medula Sistemine iletilen vakalarda, pandemi bakım hizmetinin ödeneceğinin bilgisini verdi. Selçuk, "Sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetini erişilebilir kılmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pandemi Bakım ücreti ödüyoruzAileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
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