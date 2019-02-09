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Bakan Selçuk, memleketinde MHP'li adaya destek istedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, memleketi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaptığı konuşmada, "Daha önce Gölbaşı'nda çıkan oy oranı neyse onun üzerine çıkması gerekiyor " diyerek, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayına destek istedi.

Bakan Selçuk, memleketinde MHP'li adaya destek istedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, memleketi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaptığı konuşmada, "Daha önce Gölbaşı'nda çıkan oy oranı neyse onun üzerine çıkması gerekiyor " diyerek, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayına destek istedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:12
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Bakan Selçuk, memleketinde MHP'li adaya destek istedi

Bakan Ziya Selçuk, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaparak, 'Cumhur İttifakı'nın desteklediği Gölbaşı Belediye Başkan Adayı MHP'li Ramazan Şimşek için destek istedi. Açılış törenine AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı adayı Ramazan Şimşek de katıldı. Bakan Selçuk, törene katılanlara hitap ederek, "Biraz önce MHP seçim bürosundaydım. Bizim burada ayrımız gayrımız yok. Hep beraber hareket ediyoruz. Eğer Ankaralı hem de Gölbaşılı bir Milli Eğitim Bakanı varsa, bu topraklardan çıkmış bir bakan varsa, daha önce Gölbaşı'nda çıkan oy oranı neyse onun üzerine çıkması gerekiyor " dedi.

Bakan Selçuk, hem Ankara'da Büyükşehir için hem Gölbaşı'nda herkesin çalışması gerektiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Ramazan Şimşek'in desteklenmesini istedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
özhasekiMHPMemleketDestekönce VatanSelçuk
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