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Bakan Selçuk: Kadınlarımız eğitim ve çalışma hayatından mahrum kalmıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ne mutlu ki bugün Gazi Meclisimizde onlarca kadınımız var. Ve ne mutlu ki artık kadınlarımız, kızlarımız dini görüşlerinden dolayı eğitim hayatlarından, çalışma hayatlarından mahrum kalmıyorlar. Başörtüleriyle beraber okullarına, çalışma hayatlarına katılabiliyorlar" dedi.

06 Mart 2020 Cuma 17:31
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Bakan Selçuk: Kadınlarımız eğitim ve çalışma hayatından mahrum kalmıyor

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da otelde gerçekleştirilen Hak-İş 9'uncu Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda konuştu. Bakan Selçuk, hayatın her alanında mücadele eden birçok kadın olduğunu belirterek, "Biz her zaman kadın ve erkeği birbirinin rakibi değil refiki gören bir anlayıştan geliyoruz. İnsanın ırkı, dini, dili, eğitimi, statüsü ve maddi durumu ne olursa olsun sırf insan olduğu için aziz olduğuna inanıyoruz. Kadınlar ve erkekler hep birlikte büyük bir insanlık ailesini oluşturmakta. Aslında kadın ve erkek birbirini tamamlıyor. Çünkü kadın da erkek de nüfus oranlarına baktığımızda hayatı yarı yarıya oluşturuyorlar. Dolayısıyla kadın hayatın yarısı ve biz her daim diyoruz ki 'yarım kalmayalım' istiyoruz" dedi.

'O GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK ANCAK UNUTMADIK'

28 Şubat ve diğer darbe zamanlarının en büyük mağdurunun kadınlar ve kız çocukları olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "28 Şubat'ta inancından ve hayat görüşünden dolayı insanlarımız, kadınlarımız eğitim haklarından mahrum bırakıldılar. İkna odalarında sorgulandılar. Ve milletin Meclisinden kovuldular, yok sayıldılar. Ne mutlu ki bugün Gazi Meclisimizde onlarca kadınımız var. Ve ne mutlu ki artık kadınlarımız, kızlarımız dini görüşlerinden dolayı eğitim hayatlarından, çalışma hayatlarından mahrum kalmıyorlar. Başörtüleriyle beraber okullarına, çalışma hayatlarına katılabiliyorlar. O günleri geride bıraktık; ancak asla unutmadık. Geleceğimiz adına da dersler çıkarttık. İnsana sadece insan olduğu için değer veren, kadınları laik olduğu konuma taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinde gerçekleşti bu dönüşümler. Dolayısıyla büyük mücadeleler verdik kadınlarımızın onuruna yaraşır bir hayat standardı sunabilmek için" diye konuştu. 

'TEMEL KANUNLARDA REFORMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK'

AK Parti iktidarları döneminde ekonomiden sanayiye büyük ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, "Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı ve hizmet götürme noktasında büyük atılımlar yaptık. Kadınlarımızı yaşamın her alanında güçlendirmek için büyük çabalar sarf ettik. Ve kadınlarımıza yönelik tüm faaliyetlerimizi de Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde yürütmekteyiz. Bu strateji planlarımızı da eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarında kadın ve medya olmak üzere 5 ana eksende yürütüyoruz. Ve kadın haklarını da öncelikle bir insan hakkı olarak görmekteyiz. Kadınların haklarının geliştirilmesi ve kadına karşı yapılan tüm ayrımcılıkların ortadan kaldırılması için de uğraşmaktayız. Kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık, başta anayasa olmak üzere temel mevzuatımızda bulunmakta. Biz kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığı pekiştirmek anlamında Medeni Kanun'da, İş Kanunu'nda ve Türk Ceza Kanunu gibi temel kanunlarda reformalar gerçekleştirdik" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukKadınlarEğitimçalışma Hayatı
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