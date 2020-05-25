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Bakan Selçuk: Eylül'de belirlenecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:22
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Bakan Selçuk: Eylül'de belirlenecek

Koronavirüs salgını nedeniyle meslektaşlarıyla yüz yüze buluşamayan Bakan Selçuk, internet ortamına taşınan ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' sayesinde gidemediği illere dijital imkanlarla ulaşmayı sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk bu kez Mardinli eğitimciler ile bir araya geldi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim döneminde gösterdikleri çabadan dolayı meslektaşlarına teşekkür ederek, "Bu zor günlerde öğretmenler olarak bizler toplumun yaralarını sarmaya gayret gösteriyoruz" dedi. Artuklu'dan bağlanan Nevin Çete'nin oğlu Deniz, EBA'daki yaz dönemi hazırlıklarına dikkat çekerek, "Siz bizi bizden daha çok düşünüyorsunuz. Ben yaz aylarını yok saymıştım. Sizin bu yaptığınız şey için minnettarım" derken, Bakan Selçuk da, "Bizim görevimiz çocuklarımıza hizmet etmek" yanıtını verdi. Bakan Selçuk, Yeşilli ilçesinden Orhan Kesim'in telafi eğitim ile ilgili sorusunu yanıtlarken, süreci izlediklerini kaydederek, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz" bilgisini paylaştı.

BAKAN SELÇUK'U ALKIŞLADILAR

Uzaktan eğitimle ilgili düşüncelerini dile getiren Kızıltepe ilçesinden İsmail Bozdağ ise, "Çok kısa bir zaman diliminde sizin başı çektiğiniz bir ekip dünyada görülmemiş bir refleksle yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişin alt yapısını oluşturdu ve uzaktan eğitimi hayata geçirdi. Uzaktan eğitim konusunda belki 10 yıl sonra gelebileceğimiz bir noktaya 1 ayda geldik. Bu salgın sürecinde sağlık personelini alkışladık, destekledik. Ben yaptığınız bu işin de bir alkışa değer olduğunu düşünüyorum" diyerek meslektaşları ile birlikte Bakan Selçuk'u alkışladı. Selçuk da, bunun hep birlikte başarıldığını söyledi.

AĞLAYAN ÖĞRENCİ İÇİN GERİ DÖNDÜ

Video konferansın bitiminde meslektaşlarıyla vedalaşan Bakan Selçuk, ekranda ağlayan bir öğrenci görünce tekrar yerine döndü. Bakan Selçuk, kendisi ile konuşamayacağını düşündüğü için ağlayan birinci sınıf öğrencisi Derya Göktaş'ı teselli ederek, "Seni biz ağlatır mıyız kuzum, hiç merak etme sen" diyerek yayına yeniden bağlandı. "Sınıfımdaki arkadaşlarımın ve öğretmenimin selamları var. 'İçimdeki Okul Sesleri' kitabınızı da çok sevdim" diyen Derya'ya Bakan Selçuk'un yanıtı, "Öğretmenine de arkadaşlarına da çok selam söyle. Seni sevgiyle öpüyorum güzel yavrum benim" oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBZiya SelçukOkulöğrenci
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