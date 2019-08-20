Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96071
ALTIN
277.331
DOLAR
5.7220
STERLİN
6.8956
EURO
6.3409
Göztepe'de Eren'e motivasyon
Göztepe'de Eren'e motivasyon
Ertuğrul Ersoy için Metz'in kararı bekleniyor
Ertuğrul Ersoy için Metz'in kararı...
Demir eksikliği kadınları aşktan soğutuyor
Demir eksikliği kadınları aşktan soğutuyor
Türkiye'de her üç kişiden birinde gizli şeker var
Türkiye'de her üç kişiden birinde...
Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu
Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Pekcan: Tüm kaçakçılık türleriyle mücadele edilmekte

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dayanıklı tüketim malları da dahil olmak üzere tüm kaçakçılık türleriyle etkin bir şekilde mücadele edildiğini belirtti. Bakan Pekcan, "Hükümetimizce hem gümrüklü yer ve sahalarda hem de ülkemiz sınırları içerisinde denetim, kontrol ve operasyonlar aralıksız bir şekilde yapılarak dayanıklı tüketim malları da dâhil olmak üzere tüm kaçakçılık türleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmektedir" dedi.

Bakan Pekcan: Tüm kaçakçılık türleriyle mücadele edilmekte

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dayanıklı tüketim malları da dahil olmak üzere tüm kaçakçılık türleriyle etkin bir şekilde mücadele edildiğini belirtti. Bakan Pekcan, "Hükümetimizce hem gümrüklü yer ve sahalarda hem de ülkemiz sınırları içerisinde denetim, kontrol ve operasyonlar aralıksız bir şekilde yapılarak dayanıklı tüketim malları da dâhil olmak üzere tüm kaçakçılık türleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmektedir" dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 12:18
5 Okunma
Bakan Pekcan: Tüm kaçakçılık türleriyle mücadele edilmekte

ANKARA - Bakan Ruhsar Pekcan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 'dayanıklı tüketim mallarının ülkeye kaçak girmesinin engellenmesine yönelik çalışmalar' hakkındaki soru önergesini yanıtladı. Bakan Pekcan, gümrük kapılarında ve ülke sınırları içeresinde, 'dayanıklı tüketim malları' ile ilgili denetimlerin profesyonel ekiplerce yapıldığını belirterek, "Hükümetimizce hem gümrüklü yer ve sahalarda hem de ülkemiz sınırları içerisinde denetim, kontrol ve operasyonlar aralıksız bir şekilde yapılarak dayanıklı tüketim malları da dâhil olmak üzere tüm kaçakçılık türleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmektedir. Bu kapsamda tüm sınır kapılarımızda kullanılan teknik cihaz ve sistemler değişen teknolojiyle donatılmış olup personelimize düzenli eğitimler verilerek yasal altyapıyı güçlendirmek amacıyla çalışmalar titizlikle yapılmaktadır" bilgisini verdi.

'OLASI VERGİ KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR'

Yapılan denetimlerle kaçakçılık olaylarının önüne geçildiğini kaydeden Bakan Pekcan, ihbar, istihbarat çalışmalar ve risk analizleri sonucu yapılan kontrol ve denetimler çerçevesinde kaçakçılık fiillerinin önüne geçilmesi ve tespitine ilişkin olarak kapsamlı ve detaylı çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı. Bakan Pekcan, gümrük kapılarının 24 saat izlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunlara ek olarak, Komuta Kontrol Merkezimizden tüm gümrük kapılarımız ve deniz limanlarımızdan giriş çıkış yapan araç ve kişilerin 7/24 esasına göre izlenmesinin yanı sıra Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı ve web ihbar uygulamaları ile sağlıklı işleyen bir istihbarat sistemi oluşturularak kaçakçılık olaylarına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmekte ve olası vergi kayıplarının önüne geçilmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanDayanıklı Tüketim MallarıKAÇAKÇILIK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Devletin sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır
Bakan Soylu: Devletin sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır
Bahçeli'den Soylu'ya tebrik telefonu
Bahçeli'den Soylu'ya tebrik telefonu
Doğu Akdeniz'de gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz
Doğu Akdeniz'de gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz
Kılıçdaroğlu, bizim gemilerimizi Yunan gemisi sanıyor herhalde
Kılıçdaroğlu, bizim gemilerimizi Yunan gemisi sanıyor herhalde
Altun'dan, Meryem Ana bayramı mesajı
Altun'dan, Meryem Ana bayramı mesajı
Çatıdan herhangi bir sızma olmadı
Çatıdan herhangi bir sızma olmadı
Tedbir almazsak bedel öderiz
Tedbir almazsak bedel öderiz
Bakan Pakdemirli: Yeni Hasankeyf'te sona gelindi
Bakan Pakdemirli: Yeni Hasankeyf'te sona gelindi
Hüsrana uğratmaya devam edeceğiz
Hüsrana uğratmaya devam edeceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans