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Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de başlayacak

19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:16
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Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de başlayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak" dedi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle daha önce ertelenen fuarlardan açık alanda gerçekleştirilenlerin normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz’dan itibaren düzenlenmeye başlandığını anımsattı. Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek. Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak. Ayrıca, ziyaretçi sayısı, stantların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB tarafından veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ruhsar PekcanTicaret BakanıFuar
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