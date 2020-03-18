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Bakan Pakdemirli'den 'stok' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunmaktadır" dedi.

18 Mart 2020 Çarşamba 14:15
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Bakan Pakdemirli'den 'stok' açıklaması

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Alınan tedbirlerin bir ileri aşamaya taşındığını belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, Ticaret ve Sağlık Bakanlıkları ile koordineli bir şekilde gerekli tüm önlemleri almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dünyada koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı tarihten itibaren olası senaryolar üzerinde çalışarak gerekli tedbirleri haftalar öncesinden almaya başladık. Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde şu an için bir sıkıntı bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de herhangi bir olumsuz durum beklenmemektedir. TMO stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunmaktadır."

'ÜRETİM SIKINTISI GÖRÜNMÜYOR'

TMO'nun hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edeceğini belirten Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca TMO stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimekler toptan satışların yanı sıra halkımızın uygun fiyatla tüketebilmesini teminen ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak da satılmaktadır. TMO iş yerlerine erişim imkanı olmayan tüketicilerimiz ise 'https://www.epttavm.com' online satış sistemi üzerinden ürünleri temin edebilmektedir. Bunun yanında kısa bir süre sonra hasat sezonu başlayacak olup, mevsim koşulları dikkate alındığında üretim yönüyle bir sıkıntı görülmemektedir. İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup, piyasaların sağlıklı işleyişi ve ihtiyaçlarına yönelik alınan her türlü tedbir halkımızla paylaşılacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliStok
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