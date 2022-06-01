Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.578,64
ALTIN
969,17
DOLAR
16,44
STERLİN
20,85
EURO
17,66
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları kiraya veriyor
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli...
Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan daire satışı
Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan daire...
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Muş: Pakistan ile ticaretimiz yüzde 22,5 arttı

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacmine ilişkin, "2021 yılında pandemiye rağmen ticaretimiz, bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artış kaydetti ve 1 milyar dolar seviyesine yaklaştı" dedi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 11:09
Bakan Muş: Pakistan ile ticaretimiz yüzde 22,5 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce (TOBB), TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye- Pakistan İş Forumu'na, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. 

'1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 22,5 arttığını belirterek, "2021 yılında pandemiye rağmen ticaretimiz bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artış kaydetti ve 1 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce Pakistan'a yaptığı ziyaretlerde muhataplarıyla yaptığı görüşmede 5 milyar dolar gibi hedef konmuştu. Bu yılın ilk dört ayına baktığımız zaman geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50'lik artış söz konusu. Bu sevindirici ama halen konan hedefin gerisinde. Şunu ifade etmek isterim; hem Türk iş dünyasının hem de Pakistan iş dünyasının beklediği, şu an müzakerelerini yürüttüğümüz fakat sona yaklaşmakta zaman kaybettiğimiz Mal Ticaret Anlaşması var. Ümit ediyorum, yakın zamanda Sayın Bakan ve Sayın Başbakan'ın talimatlarıyla bu anlaşma da nihayete erer. İlk etapta bu 5 milyar dolarlık hedef daha sonra da yeni hedefler konarak onlara koşarız diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

'PAKİSTAN BİZİM SİLAH ARKADAŞIMIZ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki ülke arasındaki iş birliğinin altını çizerek, "Pakistan son derece kardeşçe son derece dostane şekilde iş yaptığımız, çalıştığımız, savunma ve güvenlik konularında beraber olduğumuz kardeşlerimiz. Ayrı gayrımızın olmadığı, bizim silah arkadaşlarımız. Gerçekten Türkiye'de, Pakistan'da yaptığımız çalışmalarla sürekli bir şekilde eğitimde, tatbikatlarda ilişkilerimizi son derece geliştirmiş bulunuyoruz. Bizim zaten tarihimiz, geçmişimiz, kültürümüz, halklar arasındaki birlik ve beraberlik bizleri son derece rahatlatmakta. Biz bugüne kadar hem Türkiye'de hem de Pakistan'da yaptığımız çalışmalarla gerçekten müşterek ihtiyaçlarımıza çok başarılı çözümler ürettik, üretmeye de devam ediyoruz" dedi. 

'BU TİCARET HACMİ İKİ KARDEŞ ÜLKEYE YAKIŞMIYOR'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un iş dünyasının en sıkıntılı zamanlarında yanlarında olduklarını ifade etti. Türkiye ile Pakistan'ın arasında gerçekleşen ticaret hacminin yeterli olmadığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ile Pakistan, her alanda böyle yakın ilişkideyken, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi bizi mutlu etmiyor. Bir milyar doları bile bulmayan karşılıklı ticaretimiz, iki kardeş ülkeye yakışmıyor. Karşılıklı yatırımlarımız da benzer şekilde istediğimiz seviyede değil. Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları 1 milyar dolar civarında. Toplam 200'ün üzerinde Pakistan sermayeli firma, Türkiye'ye yatırım yapmıştır. Bugün Pakistan firmalarının ülkemize yaptığı doğrudan yatırım miktarı da 690 milyon dolar civarındadır" ifadelerini kullandı. 

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Türkiye ile Pakistan arasında askeri ve ticari anlaşmalara değindi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanıMehmet MuşTOBBPakistanIhracatTicaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk
Kılıçdaroğlu: Hapislerden korksaydık sizin gibi olurduk
Bakan Kurum: Fahiş kira artışında tespitlerimiz var, gerekli müeyyideyi uygulayacağız
Bakan Kurum: Fahiş kira artışında tespitlerimiz var, gerekli müeyyideyi uygulayacağız
Bakan Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını ara bulucuya göndereceğiz
Bakan Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını ara bulucuya göndereceğiz
Bahçeli: MHP, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir
Bahçeli: MHP, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir
Erdoğan: Kamu görevlilerini tehdit etmek darbeci zihniyetin yansımasıdır
Erdoğan: Kamu görevlilerini tehdit etmek darbeci zihniyetin yansımasıdır
Bakan Karaismailoğlu: Yenikapı Kruvaziyer Limanı’nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız
Bakan Karaismailoğlu: Yenikapı Kruvaziyer Limanı’nı önümüzdeki aylarda hizmete alacağız
Bakan Varank: Pensilvanya'nın gündemini rehber edinen, ana muhalefetin başkanı
Bakan Varank: Pensilvanya'nın gündemini rehber edinen, ana muhalefetin başkanı
Altı siyasi parti liderinden ortak açıklama
Altı siyasi parti liderinden ortak açıklama
Evlat nöbetinde 1000'inci gün; Erdoğan, Bakan Soylu'nun telefonundan ailelere seslendi
Evlat nöbetinde 1000'inci gün; Erdoğan, Bakan Soylu'nun telefonundan ailelere seslendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi