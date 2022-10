Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız

SİVAS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Leyleğin ömrü laklakla geçer. Ülkemizde muhalefet de böyle. Ömürleri laklakla geçti, geçmeye de devam ediyor. Varsın onlar, konuşmaya devam etsinler. Türkiye yüzyılını, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız" dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AK Parti tarafından düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katılmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Kurum, ilk olarak kentteki restoranda düzenlenen kahvaltıda; AK Parti il, ilçe ve gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi. Kurum'a AK Parti MKYK üyeleri Haluk İpek, Emre Ete, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Mehmet Habib Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, farklı illerden gelen milletvekilleri ve çok sayıda partili eşlik etti ardından basın toplantısı düzenlendi.



Bakan Kurum, konuşmasında, Sivas'ı daha ileri götürmek için çaba gösterdiklerini belirterek, göreve başladıktan sonra ilk olarak kentin ikinci üniversitesi olan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi için 400 dönümlük yer tahsisi yaptıklarını anlattı. Sivas'a bugüne kadar çevre ve şehircilik alanında toplam 13 milyar 233 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını belirten Kurum, "Sivas'a toplam yatırım değeri 3,3 milyar lira yaklaşık 9 bin 200 konut, 17 ticaret merkeziyle beraber okullar, 25 bin seyirci kapasiteli stadyum olmak üzere onlarca sosyal ve kültürel tesis kazandırdık. Şu anda da sahada toplam yatırım değeri 1,1 milyar lira olan 2 bin 725 konut, 6 ticaret merkezi, 5 cami, hükümet konağı ve sosyal tesisin de yapımına tüm hızımızla devam ediyoruz" dedi.



Yeni duyurulan 250 bin konutluk, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Sivas'a toplam 2 bin 506 yeni yuva kazandırılacağını söyleyen Bakan Kurum, kentte toplam 1 milyon metrekare büyüklüğündeki 4 alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini, toplam 2,2 milyon metrekare büyüklüğünde 7 millet bahçesinin hizmete girdiğini, Şarkışla ve Koyulhisar'daki millet bahçelerinin yapımının sürdüğünü, merkezdeki Seyfebeli ve Yüceyurt millet bahçesinin de projelendirme çalışmalarına başlandığını duyurdu.



Bakan Kurum, 250 bin konutluk yeni sosyal konut projesine başvuruların giderek arttığını belirtip, "2 milyona yakın genç başvurdu. Toplam başvurular 5 milyona dayandı. Şu an için başvuru süresini uzatmak gibi bir düşüncemiz yok. 10 Ekim'de arsa başvurularımız başlayacak. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içerisinde konutlarımızı etaplar halinde teslim edeceğiz" dedi.



'1919'DA YAKILAN MEŞALENİN İZİNDEYİZ'



Sivas'ın Dar'ül İslam kenti olduğunu belirten Kurum, "Hz. Peygamber'in sahabeleri tarafından fethedilmiş ve İslam beldesi kılınmıştır. O yüzden buranın mayası sağlamdır, Sivas'ın harcı kuvvetlidir, Sivas'ın kökü en derinlerdedir. Bu sebeplerle Sivas'a hizmet etmek, Sivas'ın hizmetkarı olmak, bizim boynumuzun borcudur. Biz, 1919'da yakılan meşalenin izindeyiz. O gün alınan kararların takipçisiyiz. 1919'da, Gazi Mustafa Kemal tarafından, dünyaya Sivas'tan duyurulan hürriyet ilanının bugünkü takipçileri bizleriz. Biz, buradayız. Milli mücadelenin karargahından aldığımız güçle yoksullukla sağlıksız yapı stokuyla iklim değişikliğiyle depremle afetlerle mücadele ediyoruz. Her bir vatandaşımızı sosyal devlet anlayışıyla arsa, ev ve iş yeri sahibi yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.



'Leyleğin ömrü laklakla geçer' diyen Bakan Kurum, "Ülkemizde muhalefet de böyle. Ömürleri laklakla geçti, geçmeye de devam ediyor. Varsın onlar konuşmaya devam etsinler. Biz, milletimizle birlikte istikbale yürümeye devam edeceğiz. Hem şehirlerimizi ihya edeceğiz hem de gönülleri abat edeceğiz hem ülkemizi küresel bir güç haline getireceğiz hem de Türkiye yüzyılını, genel başkanımız, başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile birlikte başlatacağız. Buradan ifade etmek istiyorum ki milletimizin 2023'te vereceği rekor bir oyla 'Cumhur İttifakı'nı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı seçtirecek ve her bir hedefimizi tek tek gerçekleştireceğiz. Buna inanıyoruz. Sivas'a güveniyoruz, milletimize güveniyoruz. Yanında Sivas olanın, yanında Türkiye olanın sırtı yere gelmez. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın" dedi.