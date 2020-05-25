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BAKAN KURUM: TESPİT ETTİK, TÜMÜ YIKILACAK!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarında 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettiklerini belirterek, "Bu kaçak yapıların 266’sı Kaş, 49’u Kemer, 40’ı Demre, 15’i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:25
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BAKAN KURUM: TESPİT ETTİK, TÜMÜ YIKILACAK!
Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden kaçak yapılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, kıyılarda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarımızda bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdik. 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik. Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266’sı Kaş, 49’u Kemer, 40’ı Demre, 15’i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği destek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz."

Bakan Kurum ayrıca, kaçak yapılara ilişkin ihbar ve şikayetlerin ALO 181'den bildirilebileceğini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanMurat KurumKaçakYapıBina
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