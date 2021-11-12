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Bakan Kasapoğlu: Cumhur İttifakımızla tüm tuzakları ve oyunları birlikte bozacağız

12 Kasım 2021 Cuma 15:22
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Bakan Kasapoğlu: Cumhur İttifakımızla tüm tuzakları ve oyunları birlikte bozacağız

MANİSA - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhur İttifakımızla tüm tuzakları ve oyunları birlikte bozacağız. Hepimize çok çalışma düşüyor. Hiçbir oyuna, fitneye, dedikoduya kanmadan yürümemiz gerekiyor" dedi.

Manisa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik, MHP Manisa İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na geçti. Burada gençlerle ve partililerle bir araya gelen Kasapoğlu, yürüyecek çok yolun olduğunu söyledi. Memleketi Manisa'da olduğu için ayrı bir heyecanlı olduğunu belirten Kasapoğlu, "Sizlerle buluşmak, teşkilatımızla bir araya gelmek büyük bir onur. 19 yıldır Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla ülkemiz çok farklı noktalara taşındı. 2002'den bugüne kadar önümüze çok engeller çıktı. Farklı tuzak ve sabotajlarla engellemek istediler. Önümüzdeki yeni hedeflerimiz var. Bunları da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. AK Parti olarak farkımız, hedefleri gerçekleştirirken yeni hedefler belirlemek. Davamız da bunu gerektiriyor. Cumhur İttifakımızla tüm tuzakları ve oyunları birlikte bozacağız. Hepimize çok çalışma düşüyor. Hiçbir oyuna, fitneye, dedikoduya kanmadan yürümemiz gerekiyor. Başta gençler olmak üzere bugünlere geldik ve onlarla bayrağı daha da ileri taşıyacağız. Manisa'da da devasa çalışmalarımızla yeniden bir araya geleceğiz. Yürüyecek çok yolumuz var. Yolumuz ve bahtımız açık olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KasapoğluCumhur Ittifakı
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