Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil milletin

ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Devlet aklıyla geliştirdiğimiz projelerimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Artık Türkiye bir avuç insan için kalkınanların ülkesi değil 84 milyonun Türkiye'sidir. Türkiye'ye çağ atlatan projeler, seçkinlerin değil milletindir" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Zonguldak'tan Filyos Limanı'na ve Çaycuma'dan Bartın'a kadar uzanan yol projelerindeki şantiyelerde incelemede bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi demeden yatırımlarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. 2003 yılında başlattığımız kara, hava, demir, deniz yolu ve haberleşme hamleleri sayesinde cumhuriyetimizin 100'üncü yılının eşiğindeki ülkemizi ulaşım ve haberleşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik" diye konuştu.



Millete en iyi hizmeti sunmanın derdinde olduklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Ülke genelindeki kara yolu yatırımlarımızla bölünmüş yol uzunluğumuzu 4,5 kat artırarak, 28 bin 664 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 2 katına çıkarıp, 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Tünellerimizin uzunluğunu 13 kat artırarak 650 kilometrenin üzerine çıkardık. Köprü ve viyadüklerimizi de 2,5 kat artırdık. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aşıyoruz. Biz yalnızca milletimizin derdinde, ona en iyi hizmeti sunmanın peşindeyiz. AK Parti, 20 yıldır ülkemizin kalkınması, istihdam yaratması, ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor, eser siyaseti yapıyor. Devlet aklıyla geliştirdiğimiz projelerimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Artık Türkiye, bir avuç insan için kalkınanların ülkesi değil 84 milyonun Türkiye'sidir. Türkiye'ye çağ atlatan projeler, seçkinlerin değil milletindir" dedi.



