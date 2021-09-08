Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1433.85
ALTIN
487.84
DOLAR
8.4624
STERLİN
11.6544
EURO
10.0100
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi yapılacak
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi...
Küspe kurutma tesisi yapım ihalesi
Küspe kurutma tesisi yapım...
4 Müfettiş Yardımcısı alınacak
4 Müfettiş Yardımcısı alınacak
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Panayır alanı ve lunapark...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklaması

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da yapılan metrolardaki 'U' logosunun bakanlığı ifade ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu konudaki tepkisine ilişkin "Karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" dedi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 11:25
18 Okunma
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklaması

Bakan Karaismailoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilomboyu'nun ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşaatı tamamlanan metro duraklarında 'U' harfli tabela kullanılmasına ilişkin, "Ulaştırmanın 'U'su. İsteyen 'underground' anlasın, ister 'UBA' anlasın. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini 'U' yapıyoruz" dedi.

'ALGI OPERASYONLARI YAPAN BİR YÖNETİM VAR'

Bakan Karaismailoğlu, İBB'nin yaptığı metrolarda da aynı uygulamaya geçilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine "Herkesin yaptığı kendine, onlara biz karışamayız ki" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, "Kafa karışıklığı olmaz mı yabancı birisi için?" sorusu üzerine, "Niye karışsın. Fark etmez, altında 'metro' yazıyor. Biz işin kendisine odaklanalım, İstanbul'da çok büyük işlerimiz var. 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar. Ama karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" ifadelerini kullandı.

'O LOGOLAR YENİ DEĞİL'

'U' harfli tabelaların yeni bir uygulama olmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "Orada yaptıklarımıza takılsınlar. O logolar yeni değil" diye konuştu. Karaismailoğlu, İBB'nin bu tabelalara tepki gösterdiğinin anımsatılması üzerine "Ona tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler. Yaptıkları bir tane metro projesi, tamamladıkları bir tane metro projesi var mı? Onlara baksınlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanUlaştırmaAdil KaraismailoğluMetroLogo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Gençlerimizin içindeki bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz'
'Gençlerimizin içindeki bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz'
Erdoğan: Enerjide ülkemizi daha da ileri götüreceğiz
Erdoğan: Enerjide ülkemizi daha da ileri götüreceğiz
TBMM Başkanı Şentop: En büyük tehdit dijital faşizmdir
TBMM Başkanı Şentop: En büyük tehdit dijital faşizmdir
Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da kurulacak hükümetin kapsayıcı olması gerekiyor
Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da kurulacak hükümetin kapsayıcı olması gerekiyor
Bakan Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri ile görüştü
Bakan Soylu, AB Genişleme ve Komşuluk Politikası Komiseri ile görüştü
Çataklı: Afganistan'dan gelen göçmen sayısında anormal bir yükseliş yok
Çataklı: Afganistan'dan gelen göçmen sayısında anormal bir yükseliş yok
'Asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz'
'Asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz'
İsmail Çataklı'dan önemli açıklamalar
İsmail Çataklı'dan önemli açıklamalar
Dışişleri'nden Mısır'a başsağlığı mesajı
Dışişleri'nden Mısır'a başsağlığı mesajı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma