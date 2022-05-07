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Bakan Karaismailoğlu: Milletimizin terazisi hassastır

BAKIRKÖY-Kirazlı Metro Hattı’nın tamamlanan tünel kazılarının törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:46
Bakan Karaismailoğlu: Milletimizin terazisi hassastır

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu "Şu anda İBB'nin de devam eden yaklaşık 100 kilometre raylı sistem hattı var. Daha önce başlanmış hatlar. Maalesef 3 sene geçmesine rağmen kayda değer bir çalışma bulunmamaktadır. Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını, İBB yapmadığı için 2 yıl önce bakanlık olarak devraldığımız  Başakşehir Metrokent - Çam ve Sakura Şehir hastanesi-Kayaşehir Metro Hattını, Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro hattını bu yaz bitmeden hizmete açacağız. İstiyoruz ki herkes millete hizmette yarışsın ama maalesef ortada adam akıllı bir çalışma yok. Milletimizin terazisi hassastır, İstanbul'daki beceriksizliği izlemektedir. Gerekli yanıtı sandıkta verecektir" dedi.

Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı Tünel Kazılarının Tamamlanması Töreni Bağcılar'da düzenlendi. Törene gelen Bakan Adil Karaismailoğlu kazı alanında incelemelerde bulundu, kendisine Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. İncelemelerin ardından Bakan Karaismailoğlu konuşma yaptı.

"İSTANBUL'DA RAYLI SİSTEMİN YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASINI BAKANLIĞIMIZ KAZANDIRMIŞ OLACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Bakanlık olarak ülke çapında 14 projede toplam 185 km uzunluğunda kentiçi raylı sistem hattı inşaatına devam ediyoruz, Bakırköy (İdo)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın da dâhil olduğu tam 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı güzergâhta İstanbul'da metro çalışmalarımız devam ediyor. Büyük bir gururla milletimizin hizmetine sunduğumuz asrın en önemli projesi Marmaray ile Levent-Hisarüstü Metrosu Toplam uzunluğu 80 kilometredir. İstanbul'da yapımı devam eden metro projelerimiz de tamamlandığında, 263 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağı, 366,3 kilometreye yükselecek. Böylece İstanbul'da raylı sistem ağının yüzde 50'sinden fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacak. Bir arada olduğumuz, tünel kazı çalışmaları tamamlanan Bakırköy- Kirazlı Metro Hattımız 8,4 km uzunluğunda…

Hattımız, Bakırköy Sahil (İDO) - Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani olmak üzere 7 istasyonu katederek mevcut Bağcılar Kirazlı İstasyonu'nda son bulmaktadır. Kayaşehir-Bakırköy Sahil İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Başakşehir (Metrokent)-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dakikaya inecek. Projemizin toplam ilerleme oranı bugün itibariyle yüzde 70'e ulaştı" dedi.

"KİMİN İSTANBUL İÇİN ÇALIŞTIĞIN EN GÜZEL GÖSTERGESİDİR"

Bakan Adil Karaismailoğlu "Önümüzdeki cumartesi günü de Türkiye'mizin 2., dünyanın ise 5. denize dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanını milletimizin  hizmetine sunacağız. 14 Mayıs'ta Rize-Artvin Havalimanını Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıyoruz. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancı; Karayolu Bakım ve İşletme Kazancı: 2,4 milyar dolar, zaman Kazancı: 3,6 milyar dolar olmak üzere toplam 6 milyar dolar olacak. Sadece bu ekonomik kazanç dahi gerçek anlamda kimin İstanbul için çalıştığının en güzel göstergesidir" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN TERAZİSİ HASSASTIR, İSTANBUL'DAKİ BECERİKSİZLİĞİ İZLEMEKTEDİR"

Bakan Karaismailoğlu "Şu anda İBB'nin de devam eden yaklaşık 100 kilometre raylı sistem hattı var.  Daha önce başlanmış hatlar, önceki dönemimizde başlattığımız projeler... Yerel yönetimlerin en önemli görevi vatandaşına güvenli, konforlu, ekonomik bir toplu ulaşım sistemi sunmaktır. Maalesef 3 sene geçmesine rağmen kayda değer bir çalışma bulunmamaktadır. Bizler ise 2023 yılına kadar İstanbul'da devam eden 103 kilometre metro inşaatının tamamını bitirip İstanbullular'ın hizmetine sunacağız. Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını, İBB yapmadığı için 2 yıl önce bakanlık olarak devraldığımız Başakşehir metrokent - Çam ve Sakura Şehir hastanesi - Kayaşehir Metro Hattını, Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro hattını bu yaz bitmeden hizmete açacağız. İstiyoruzki herkes millete hizmette yarışsın ama maalesef ortada adam akıllı bir çalışma yok. Milletimizin terazisi hassastır, İstanbul'daki beceriksizliği izlemektedir. Gerekli yanıtı sandıkta verecektir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluBakırköyMetro
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