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Bakan Karaismailoğlu: Gelecek nesillerin geleceğini kurtarıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu şantiyesinde inceleme yaptı. Karaismailoğlu, "Ülkemizin gelecek yüzyıllarını planlıyoruz. Adeta gelecek nesillerin geleceğini kurtarıyoruz" dedi.

19 Şubat 2021 Cuma 14:41
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Bakan Karaismailoğlu: Gelecek nesillerin geleceğini kurtarıyoruz

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, günde ortalama 63 bin aracın geçtiği önemli sanayi merkezlerine hizmet veren Ankara-Kahramankazan yolunun yapım çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede incelemede bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılında bu projede 14 kilometrelik bölünmüş yol ile birlikte 4 kavşağı tamamlayacaklarını belirterek, "Kahramankazan'da şantiyeye dördüncü ziyaretimizi gerçekleştirdik. Burada önemli gelişmeler var. İnşallah 2021 yılı içinde 14 kilometre daha bu yolu yaparak 17 kilometreye tamamlayacağız. Kavşakları bitireceğiz. Saray kavşağında çalışmalara başladık. Saray kavşağını bitirmek için hedefimiz haziran ayı sonu. Kar kış demeden çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yüz binlerce arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Ülkemizin gelecek yüzyıllarını planlıyoruz. Adeta gelecek nesillerin geleceğini kurtarıyoruz" dedi.

'ÜLKE GENELİNDE CİDDİ BİR AKSAKLIK YOK'

Bakan Karaismailoğlu, kar yağışı ve soğuk havanın ülkede etkili olduğunu, karayolları ekiplerinin yol çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "68 bin kilometrelik karayolu ağımız üzerinde 13 bin personel 10 bin aracımızla karla kışla mücadele yapıyoruz. 68 bin kilometrelik yol ağı üzerinde önemli bir kesinti yok. Bütün yol ağımıza ulaşılabilir halde kılmak için, trafiğe açık bulundurmak için bütün personelimiz çalışma gerçekleştiriyor. 440 merkezimizden tüm çalışmalar anlık olarak izlenmekte ve tam bir koordinasyon sağlanmakta. 13 bin personel 10 bin aracımızla tüm araç takip sistemleriyle kamera sistemlerine kadar bütün teknolojik imkanlarla birlikte ulaşım ağımızı trafiğe açık tutmak için canla başla çalışan vatanını milletini seven bir ekibimiz var. Şu an için ülke genelinde ciddi bir aksaklık yok" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluAnkaraKahramankazan Yolu şantiyesi
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