Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.430,55
ALTIN
886,38
DOLAR
14,80
STERLİN
18,49
EURO
15,60
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği Yedi
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ŞAMPİYON TRABZONSPOR
Kapat

Bakan Karaismailoğlu: Dedikodu siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok

04 Mayıs 2022 Çarşamba 15:57
Bakan Karaismailoğlu: Dedikodu siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok

TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “20 yıllık birikimle dünyaya yön veren bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Onun için basit dedikodu siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

Ramazan Bayramı’nı memleketi Trabzon’da geçiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ilçe gezileri ve ziyaretlerini sürdürdü. Bakan Karaismailoğlu’nun parti ilçe teşkilatı, belediye ve esnaf ziyaretlerini kapsayan programlarının ilk durağı, Vakfıkebir oldu. Otelde düzenlenen programa katılarak, partililer ve halkla bayramlaşan Karaismailoğlu, hükümet ve bakanlıkların bölgeye yatırımlarından bahsetti, son 20 yılda 172 milyar dolarlık yatırımın ülkeye kazandırıldığını dile getirdi. 

‘ÜRETİME 1 TRİLYON DOLARLIK KATKI SAĞLADIK’

Yatırımlarla milli gelire 500 milyar doları aşkın katkı sağlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Son 20 yıldır sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Ne yaptık 172 milyar dolarlık yatırımla? Bölünmüş yol uzunluğumuzu 4,5 kat artırarak, 28 bin 650 kilometreye çıkardık. 2002 yılında Türkiye'de sadece 50 kilometre tünel vardı şu an 651 kilometreye çıkardık, tam 13 kat. Yapılan bu işlerle akaryakıttan ve zamandan tasarruf elde edildi. 172 milyar dolarlık yatırım sayesinde milli gelirimize 500 milyar doların üstünde, üretime ise 1 trilyon dolarlık katkı sağladık” dedi.  

İhracat ve büyüme rakamlarında dünyada rekorlar kırdıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Anadolu'da çok büyük bir heyecan var, çok büyük bir hareketlilik var. Bütün her tarafta OSB'ler açılıyor, üretim artıyor. 225 milyar dolara çıkan bu yatırımın altında önce ulaştırma altyapı yatırımları var, bölgedeki sanayicilerimizin üreticilerimizin yaptığı katkılar ve onların ekonomiye katkısı var. Harıl harıl çalışan bir işlev var. Çıkın yollara her taraf TIR, kamyon dolu. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkeye kazandırılan vizyon ve dünyanın takip ettiği Türkiye işte; çok güzel işler oluyor, daha da olacaktır. Zaten bu müthiş gelişmeyi, müthiş ilerlemeyi, ihracat rakamları, büyüme rakamları dünyada rekorlar kırıyoruz” diye konuştu.

‘2053 YILINA KADAR YAPACAKLARIMIZI PLANLADIK’

Muhalefete de eleştiriler yönelten Bakan Karaismailoğlu, “Tabi ki bunu birileri çekemeyecek. Bunları yabancıların çekememesini anlarız çünkü rakiptir onların da hedefleri vardı, Türkiye onların hedeflerini çok çok katlayıp gitti ama onların yerli işbirlikçileriyle beraber olmaları ve bu yalanlarla, iftiralarla bizi karalamaya çalışmaları tabi ki bizi üzüyor. Üzüyor ama onlar ‘konuşuyor’ diye biz geri duracak değiliz. Tabi ki hedeflerimiz, planlamalarımız var. Biz son 20 yılda yaptığımız ve ülkemize kazandırdığımız vizyon projeleri görerek bundan sonra da ülkemizin ve dünyadaki gelişmeleri bugünden planlayarak bundan sonra biz 2053 yılına kadar yapacaklarımızı planladık. 10-20-30 yıllık planlarımız var. Bundan sonra 198 milyar dolarlık bir ulaştırma altyapı programını da planladık. Onları da 5’er yıllık dilimler halinde takip edip, yapacağız. 20 yıllık birikimle dünyaya yön veren bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Onun için basit dedikodu siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluSiyaset
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Öztunç: Recep Tayyip Erdoğan mülteci sorununu çözemez
CHP'li Öztunç: Recep Tayyip Erdoğan mülteci sorununu çözemez
İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemimde yok
İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemimde yok
Sarıgül: Dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakalım, affedelim ve helalleşelim
Sarıgül: Dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakalım, affedelim ve helalleşelim
Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Bakan Soylu'dan '1 Mayıs' mesajı
Bakan Soylu'dan '1 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tuzaklara asla düşmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tuzaklara asla düşmeyeceğiz
Erdoğan: Her yerde her durumda nefretini kusan bir kesim mevcut
Erdoğan: Her yerde her durumda nefretini kusan bir kesim mevcut
Bahçeli'den 'Ramazan Bayramı' mesajı
Bahçeli'den 'Ramazan Bayramı' mesajı
Fatih Erbakan: "Tasvip etmemiz mümkün değil"
Fatih Erbakan: "Tasvip etmemiz mümkün değil"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma