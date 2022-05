Bakan Karaismailoğlu: 'Çamur at, izi kalsın' bildikleri tek siyaset

RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kirli siyaset yapıyor, yalan ve iftiralarla beslenen çirkin bir politika izliyorlar. Proje yok, eser yok, hizmet yok. 'Çamur at, izi kalsın' bildikleri tek siyaset. Milletimiz, 'Suyu getirenle, testiyi kıranı' gayet iyi biliyor' dedi.



Bakan Karaismailoğlu, yarın açılışı yapılacak Rize-Artvin Havalimanı’nda, Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, havalimanını engellilere gezdirdi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Bugün hava yolu ulaşımı yalnızca mesafeleri kısaltmıyor. Yalnızca turizmi, ticareti canlandırmıyor. Kültürel birlikteliği, alışverişi ve halklar arası iletişimi de mümkün kılıyor. Farklı toplumlar arasında dostluk köprüleri kuruyor. O nedenle dünyamızın hem sosyal hem de ekonomik refahı stratejik önem taşıyor. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki; ihtiyacımız ister eğitim olsun ister tedarik. Her alanda hepimizin önceliği artık hızdır. Hal böyleyken havacılığın geliştirilmesi ve uluslararası alandaki ülkemizin konumunun güçlendirilmesi, halkını, milletini en iyisine en hızlı biçimde ulaştırmak isteyen tüm devletlerin gündemi olmuştur. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havacılık sektöründe faaliyet gösteren bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla son 20 yılda büyük ve önemli gelişmeler kaydettik. Türk sivil havacılığı, gerçekleştirdiğimiz uygulama, politika ve düzenlemelerle küresel bir güç haline geldi. İç hat yolcu taşımacılığını rekabete açmamız, sektör açısından bir milattır. 'Hava yolu halkın yolu olacak', 'her vatandaşımız uçağa binecek' hedefiyle başlattığımız politika ve uygulamalarla sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi" diye konuştu.



'MÜHENDİSLİK KABİLİYETİMİZİN SOMUT ÖRNEĞİ'



Havacılık alanında dünyada olup bitenleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Diğer yandan mega projeleri, altyapı ve üstyapı yatırımlarını hayata geçirdik. Hükümetlerimiz döneminde hava yolu sektörüne gerçekleştirdiğimiz yatırım 147 milyar lirayı aştı. Türkiye’yi baştan başa, çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla donattık. Mevcut havalimanlarımızı da tepeden tırnağa yeniledik. 2003 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 25 Mart’ta açtığımız yeni Tokat Havalimanı ile 57’ye yükselttik. Rize-Artvin Havalimanımız ile bu sayıyı 58’e yükseltiyoruz. 3 milyon metrekare alanda inşa etiğimiz Rize- Artvin Havalimanımız, Ordu- Giresun Havalimanı, ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı. Bu eserimiz, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde; mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneğidir. Havalimanımızın tüm imalatlarını başarıyla tamamladık. 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir yapı inşa etmenin memnuniyetini taşıyoruz. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirdiğimiz havalimanımız; yılda 3 milyon yolcu kapasitesinde 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz. Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ile 36 metre yüksekliğinde, çay bardağı formundan esinlenilen kule inşa ettik. Gövdesi aydınlatılan kulemiz bölgenin siluetine ayrı bir canlılık katacak.”



'ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ'



Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak adına hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Yeryüzündeki tüm insanların aslında bir engelli adayı olarak yaşamını sürdürdüğünü unutmamalıyız. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Farklı ihtiyaçlara sahip tüm vatandaşlarımızın, kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilirlik olanaklarına sahip olması için çalışıyoruz. Örneğin; engelli vatandaşlarımızın seyahatlerinin planlanmasından bilet alımına, araca binip, rahat ve konforlu seyahat etmelerine ve seyahat sonunda evlerine rahatça dönmelerine yönelik ‘Turuncu masa hizmet noktası’ uygulamalarını başlattık. 'Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak’ vizyonu ile hareket ediyoruz. Kullanıcı dostu mobil uygulamalarımızın ilk etabını da bu yıl içinde sunacağız. Projemiz; seyahat planlaması, biletleme, canlı destek modülü ile hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin ulaşım sürecine yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak mobil bir uygulama. Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarımızın tümü ‘Erişilebilirlik Belgesi’ne sahip. Az önce de Rize-Artvin Havalimanı’mızı engelli arkadaşlarımızla birlikte gezdik; başka bir deyişle test ettik. Havalimanımızda herhangi bir engelle karşılaşmadan ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla gereken tüm çalışmaların yapıldığına hep beraber şahit oldu" değerlendirmesinde bulundu.



'ÇAMUR AT, İZİ KALSIN TEK BİLDİKLERİ SİYASET'



20 yılda hayata geçirdikleri yatırımlarla Türkiye'yi 100 yıl ileri taşıdıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bunun özgüveni ve milletimizin teveccühünün yanımızda olmasının verdiği güçle çalışmalarımıza azimle devam ediyoruz. Hamdolsun, bizi iktidara taşıyan da 20 yıldır sahiplenerek orada tutan da milletimizdir. Biz bu sevgiyi vatanın her köşesine götürdüğümüz hizmetlerimizle sağladık. ‘Nerede bu devlet' diye feryat edilen günler çok geride kaldı. Bundan sonra da bu birliğimizi bozamazlar. Kirli siyaset yapıyor, yalan ve iftiralarla beslenen çirkin bir politika izliyorlar. Proje yok, eser yok, hizmet yok: ‘Çamur at, izi kalsın’ bildikleri tek siyaset. Milletimiz, ‘Suyu getirenle, testiyi kıranı’ gayet iyi biliyor. İşte bu; 20 yılda verdiği her sözü tutmuş, milleti için aşkla çalışan, hizmet, refah, kalkınma, adalet deyince güven duyulan bir iktidarın başarısıdır. Millet hizmet bekler, boş laf değil. Milletimizin hizmetine sunduğumuz, halkımızın hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran hizmetlerimiz ile milletimizin bize olan güvenini perçinledik" ifadelerini kullandı.