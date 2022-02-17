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Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı

Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı

17 Şubat 2022 Perşembe 13:55
Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı

BULGARİSTAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Bulgaristan’a gitti.  Bakan Karaismailoğlu'nu Kapıkule Sınır Kapısı ile Kapitan Andreevo Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Nikolay Sabev karşıladı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan’a gitti. Komşu ülkeye geçiş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen Bakan Karaismailoğlu’nu, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve gümrük kapısı yetkilileri karşıladı. Bakan Karaismailoğlu, bir süre Vali Canalp ile görüştükten sonra Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na açılan tampon bölgeye yürüdü. Karaismailoğlu’nu burada Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Nikolay Sabev ve Türkiye'nin  Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök karşıladı. Heyet daha sonra Bulgaristan’a geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluBulgaristan Ulaştırma Ve Haberleşme Bakanı Nikolay Sabev K
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