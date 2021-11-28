Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,776.41
ALTIN
720.04
DOLAR
12.49
STERLİN
16.69
EURO
14.13
Öğretim Üyesi alınacak
Öğretim Üyesi alınacak
Amasya Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
Amasya Üniversitesi 11 Öğretim...
Açıktan Personel alım ilanı
Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m² arsa satılacak
Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m²...
Giresun’da kargir ev satılacak
Giresun’da kargir ev satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Karaismailoğlu: Ayancık Terminal Köprüsü'nü hizmete açıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin meydana geldiği Sinop'ta hasar gördüğü için yıkılan ve 80 günde yeniden yapılan Ayancık Terminal Köprüsü'nü yarın hizmete açacaklarını duyurdu.

28 Kasım 2021 Pazar 12:51
2 Okunma
Bakan Karaismailoğlu: Ayancık Terminal Köprüsü'nü hizmete açıyoruz

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sel bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kastamonu, Bartın ve Sinop bölgesinde son yılların en büyük sel ve heyelan afetinin yaşandığını ve yaraların sarıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Hasar gören kesimlerde yol açma çalışmaları ile birlikte geçici köprüler çok kısa sürede yapılarak tüm güzergahlarda oluşan tahribatlar giderildi ve güvenli ulaşım sağlandı. 52 gün gibi rekor sürede tamamlanan Çatalzeytin Köprüsü'nü ekim ayında açmıştık" dedi.

'80 GÜNDE TAMAMLANAN KÖPRÜYÜ YARIN HİZMETE AÇACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, sel felaketinde Ayancık-Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü ve Ayancık şehir merkezinde bulunan Terminal ve Şevki Şentürk köprülerinin yıkıldığını hatırlatarak, "4 açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nde, kenar ayaklarla orta ayaklar arasında 0,6 metre kot farkı oluşturularak kemer görünümü sağlandı. 80 günde tamamlanan Ayancık Terminal Köprüsü'nü yarın hizmete açacağız. Şevki Şentürk Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor. 5 açıklıklı toplam 144 metre uzunluğundaki Şevki Şentürk Köprüsü'nde, fore kazık imalatları sürüyor. Köprünün, 20 Aralık'ta tamamlanması hedefleniyor. 5 açıklıklı toplam 140 metre uzunluğundaki İkisu Köprüsü'nün de 2022'nin mart ayında tamamlanması planlanıyor. Kavlakdibi Köprüsü'nü 10 Aralık'ta, Azdavay Köprüsü'nü de 30 Aralık'ta tamamlayıp, hizmete sunacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca Sinop, Bartın ve Kastamonu'da yol çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluAyancık Terminal KöprüsüSinop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Fakirliğimizi satmaya çalışan iktidarla karşı karşıyayız
Kılıçdaroğlu: Fakirliğimizi satmaya çalışan iktidarla karşı karşıyayız
​​​​​​​Kılıçdaroğlu: Öğretmen yetiştirmenin sağlıklı planlamasının yapılması gerekir
​​​​​​​Kılıçdaroğlu: Öğretmen yetiştirmenin sağlıklı planlamasının yapılması gerekir
Kurtulmuş: Kuru kuruya ‘helalleşelim’ demek ucuz bir siyaset bezirganlığından öteye geçmez
Kurtulmuş: Kuru kuruya ‘helalleşelim’ demek ucuz bir siyaset bezirganlığından öteye geçmez
MHP'li Aycan: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değil
MHP'li Aycan: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değil
AK Parti'li Yazıcı: Çağdaş bir anayasaya ihtiyaç var
AK Parti'li Yazıcı: Çağdaş bir anayasaya ihtiyaç var
Bakan Soylu Silivri’de muhtarlarla bir araya geldi
Bakan Soylu Silivri’de muhtarlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Fatih Erbakan: Üretim kapasitemizi artırmamız gerekli
Fatih Erbakan: Üretim kapasitemizi artırmamız gerekli
Ali Babacan'dan Metin Gürcan açıklaması
Ali Babacan'dan Metin Gürcan açıklaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma