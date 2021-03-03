Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1531
ALTIN
410.586
DOLAR
7.4259
STERLİN
10.3892
EURO
8.9652
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait...
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje teklif çağrısı
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021...
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
115 adet konut satışa sunuluyor
115 adet konut satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Karaismailoğlu: Anadolu'daki karayolu yatırımlarımız devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karayolları yatırımları ile demiryolları yatırım oranları başa baş bir oran seyretti. Yatırımlarda demiryolu biraz daha yukarı çıkıp, karayolu biraz daha aşağı inecek. Ama özellikle Anadolu'daki karayolu yatırımlarımız devam edecek" dedi.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:54
3 Okunma
Bakan Karaismailoğlu: Anadolu'daki karayolu yatırımlarımız devam edecek

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyeleri ile toplantıda bir araya gelerek, görüş ve önerilerini dinledi. Bakan Karaismailoğlu, tamamlanan ve devam eden yatırımlardan, yap işlet devret projelerine; ulaştırmadan haberleşmeye bilgi ve uzay teknolojilerine kadar komisyon üyelerinin her alandaki sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılına kadar yatırımların karayolları ağırlıklı olduğunu, fakat son yıllarda demiryolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getirdi. Karasiamiloğlu, "Karayolları yatırımları ile demiryolları yatırım oranları başa baş bir oran seyretti. Yatırımlarda demiryolu biraz daha yukarı çıkıp, karayolu biraz daha aşağı inecek. Ama özellikle Anadolu’daki karayolu yatırımlarımız devam edecek. Dengede tutarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Demiryolu yatırımları hem maliyet açısından yüksek hem de zaman alan işler olduğu için projelerin zamana yayılması gerekiyor" dedi.

'KONYA'YI KARAMAN'A BAĞLAYACAĞIZ'

Yazın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını hizmete açacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Yine Konya'yı Karaman’a bağlayacağız. Öte yandan Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlamak için çalışmalar devam ediyor. Mersin-Gaziantep arasında yine altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ihalesini de yaptık. Konya'yı Mersin’e bağlayan hattı tamamladığımızda demiryolları ağımızı genişleteceğiz. Yük hatlarında önemli çalışmalarımız var. Sanayi bölgeleri ve demir limanlarını demiryolu ağlarına bağlayıp, üreticinin lojistik maliyetlerini düşürme amaçlarımız var. Havayollarında ise altyapımızı oluşturduk" diye konuştu.

'ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Yapılan yatırımların yüzde 18'inin yap-işlet modeli ile yüzde 82'sinin bütçe ile yapılan yatırımlar olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Bütün projeleri bir anda hayata geçirmek mümkün değil. Arkadaşlarımız fizibilite çalışmaları yapıyor. Dört bir koldan ülkemizin her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Komisyon üyelerimizle istişare etmek için görüş alışverişinde bulunmak için bugün burada toplandık" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluKarayolu YatırımlarıAnadolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Destici: BBP fezlekelerin kaldırılması yönünde oy kullanacak
Destici: BBP fezlekelerin kaldırılması yönünde oy kullanacak
Akşener: İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar
Akşener: İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar
Bahçeli: HDP'nin kapatılması acil ve şarttır
Bahçeli: HDP'nin kapatılması acil ve şarttır
"Ortak niyet varsa elimi taşın altına koymaya hazırım"
"Ortak niyet varsa elimi taşın altına koymaya hazırım"
Bakan Çavuşoğlu: Afganistanlı kardeşlerimiz istediği sürece bu ülkede kalacağız
Bakan Çavuşoğlu: Afganistanlı kardeşlerimiz istediği sürece bu ülkede kalacağız
Çelik'ten, Yunanistan'a kınama
Çelik'ten, Yunanistan'a kınama
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan, 'fezleke' açıklaması
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan, 'fezleke' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz darbenin her türlüsüne karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz darbenin her türlüsüne karşıyız
'Ermenistan'daki darbe girişimi, ABD ve Rusya çekişmesidir'
'Ermenistan'daki darbe girişimi, ABD ve Rusya çekişmesidir'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma