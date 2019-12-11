Bakan Gül: Milletvekillerinin daha çok çalışması gerekecek

ANKARA - Bakan Gül, bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Gül, Adalet Bakanlığı'nın kasım ayında düzenlediği 'Arabuluculuk Sınavı'na girip, girmediği sorusuna, "Yok girmedim, uygun olmazdı benim girmem" derken, sınavı kazanan milletvekilinin de olmadığını belirtti. Bakan Gül, "Milletvekillerinin daha çok çalışmaları gerekecek. Eşit yarış, adil rekabet" dedi. Bakan Gül, yeniden sınav yapacaklarını, arabuluculuğun mevcut davalarda önemli olduğunu belirterek, "2018'de iş davalarını, 2019'da ticari davaları genişletince bu konuda arabuluculuk çok yaygınlaştı ve arabulucu ihtiyacı arttı. Birçok ihtilaf çözüldü arabuluculuk sistemiyle, çok iyi giden bir sistem. Ama hem sayının hem kapsamın genişletilmesine de ihtiyaç var" dedi.