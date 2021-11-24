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Bakan Gül: 1 Ocak'tan itibaren...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak.

24 Kasım 2021 Çarşamba 11:08
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Bakan Gül: 1 Ocak'tan itibaren...

Bakan Gül: İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde toplam 8 bin 127 kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 bin 607 kişi hakkında da soruşturma işlemi yapılmıştır. 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanıAbdulhamit GülMahkemeCezaHakim
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