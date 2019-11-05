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Bakan Dönmez: Rüzgar kurulu gücümüz 17 yılda 390 kat arttı

Eneji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002'de rüzgar kaynaklı kurulu gücümüz sadece 19 megawatt'dı. 2008 yılında 364 megawatt'a ulaştık. Bugün 7 bin 400 magawatt'lardayız. 17 yılda rüzgar kurulu gücümüz 390 kat arttı" dedi.

Bakan Dönmez: Rüzgar kurulu gücümüz 17 yılda 390 kat arttı

Eneji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002'de rüzgar kaynaklı kurulu gücümüz sadece 19 megawatt'dı. 2008 yılında 364 megawatt'a ulaştık. Bugün 7 bin 400 magawatt'lardayız. 17 yılda rüzgar kurulu gücümüz 390 kat arttı" dedi.

05 Kasım 2019 Salı 15:55
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Bakan Dönmez: Rüzgar kurulu gücümüz 17 yılda 390 kat arttı

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin Ankara'daki bir otelde  düzenlediği 'Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katıldı. Programa Dönmez'in yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Rüzgar Enerjisi Başkanı Hakan Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.

'RÜZGARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE AVRUPA'DA BEŞİNCİYİZ'

Programda konuşan Bakan Dönmez, 'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' mottosuyla Anadolu coğrafyasının bereketini enerjiye dönüştürdüklerini belirterek, "Hamdolsun bu yılın ilk 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız yüzde 64 oldu. Bu rakamın yüzde 46'sı yenilenebilir enerjiden geliyor. Burada en sevindirici husus bu ortalamanın her ay inişli çıkışlı değil, düzenli bir seyir halinde ilerlemesi oldu" dedi.

Hidrolik hariç yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin yüzde 50'sinin rüzgardan geldiğini söyleyen Dönmez, Türkiye'nin rüzgardan elektrik üretiminde Avrupa'da beşinci sırada olduğunu söyledi.

'262 RES'TE 7 BİN 400 MEGAWATT ELEKTRİK ÜRETİYORUZ'

Türkiye'nin rüzgâr kurulu gücünde Avrupa'da 6'ncı, dünyada 12'nci sırada olduğunu hatırlatan Dönmez, "Bugün itibariyle lisanslı ve lisanssız toplam 262 rüzgar santralinde toplam kurulu gücümüz 7 bin 400 megawatt'a ulaştı. 2017-2027 dönemi için belirlediğimiz 10 bin megawatt Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) hedefimizin 1500 megawatt'lık kısmını tamamladık. Burada da yoğun bir gayret içerisindeyiz. İnşallah buradaki hedefimize de zamanında ulaşacağımıza inanıyorum. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından şu rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. 2002'de rüzgar kaynaklı kurulu gücümüz sadece 19 megawatt'dı. 2008 yılında 364 megawatt'a ulaştık. Bugün 7 bin 400 magawatt'lardayız. 17 yılda rüzgar kurulu gücümüz 390 kat arttı" diye konuştu.

Bugün rüzgar enerjisi sektörünün 17 bin 85 kişiye istihdam sağladığını ifade eden Dönmez, önümüzdeki 5 yıl içerisinde de sektörde yüzde 85'lik bir büyüme öngörüldüğünü söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eneji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezRüzgar Kaynaklı Güç
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