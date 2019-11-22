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Bakan Dönmez: Ada'nın enerji ihtiyacı için çalışmalar devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasına doğal gaz boru hattı kurulmasına ilişkin "Ada'nın enerji ihtiyacıyla ilgili hem kablo hem de boru hattıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bakan Dönmez: Ada'nın enerji ihtiyacı için çalışmalar devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasına doğal gaz boru hattı kurulmasına ilişkin "Ada'nın enerji ihtiyacıyla ilgili hem kablo hem de boru hattıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

22 Kasım 2019 Cuma 16:24
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Bakan Dönmez: Ada'nın enerji ihtiyacı için çalışmalar devam ediyor

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz hattı çekilmesi için proje geliştirilmesinin hatırlatılması üzerine Dönmez, "Çalışmalar devam ediyor. Ada'nın enerji ihtiyacıyla ilgili hem kablo hem de boru hattıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Takvim yok, belli değil daha" diye konuştu.

Bakan Dönmez, Tekirdağ'da 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edilmesiyle ilgili ise "Keşif çalışmaları devam ediyor; ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar, henüz daha teyit edilmiş değil. Biz söylemeden de itibar etmesin kimse" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezTürkiye Ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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