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Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenledi.

11 Ekim 2019 Cuma 12:00
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Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklama yaptı

İSTANBUL - Mevlüt Çavuşoğlu, "Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir" dedi.

Jens Stoltenberg ise, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir.  Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. NATO Kuzey Suriye'de yer almıyor. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 11.10.2019 08:01
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluNATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergOrtak Basın Toplantısıİstanbul
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