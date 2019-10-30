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Bakan Çavuşoğlu: Tepkimizi ortaya koyduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yönelik kararları ile ilgili, "Tepkimizi ortaya koyduk. İki tane Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi; Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Tepkimizi ortaya koyduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yönelik kararları ile ilgili, "Tepkimizi ortaya koyduk. İki tane Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi; Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar" dedi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:10
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Bakan Çavuşoğlu: Tepkimizi ortaya koyduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorusu üzerine, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde 'Ermeni soykırımı' ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısının kabulü kararlarını değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, 'Ermeni tasarısı' kararı ile ilgili "Tasarı değil bir karar. Hiç bir bağlayıcılığı yok. Bağlayıcılığı yok diye alınan karara göz yumacak değiliz. Tepkimizi ortaya koyduk, sizler de bizler de bunun sebebini biliyoruz" dedi.

'YOK HÜKMÜNDE OLAN BİR KARAR'

Çavuşoğlu, "İki tane Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi; Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Orada bir terör devleti kurulmak isteniyordu, Türkiye olarak attığımız adımlarla bu oyunu bozduk. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Yıllardır böyle bir karar tasarısı, ne senato ne de temsilciler meclisi tarafından kabul edilmemiştir. Demokrasi kılıcı gibi tutuyorlar. Bu yok hükmünde olan bir kararın hukuki bir neticesi yoktur. Sadece ABD gibi bir ülkenin içine düştüğü durum tarafından ibretliktir, bunu külliyen reddettik. ABD Büyükelçisini bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluABD Temsilciler Meclisi
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