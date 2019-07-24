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Bakan Çavuşoğlu: Sabrımız tükendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu: Sabrımız tükendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:44
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Bakan Çavuşoğlu: Sabrımız tükendi

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- ABD ile olan güvenli bölge görüşmelerine ilişkin: ABD’nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada Mümbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimi edindik.

- Bir oyalama olmaması lazım. Bizim sabrımız tükendi. Bir an önce güvenli bölge ile ilgili mutabakata varmamız gerekir sabrımız kalmadı. Aksi takdirde Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız kararlıyız. 

- Hakan Atilla daha önce Türkiye’ye gelebilirdi. Fakat temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Davadan vazgeçtiği anda kendisine verilen cezayı kabul etmiş oluyor. Bana göre doğrusunu yaptı. ‘Biraz daha yatarım ama suçlamaları kabul etmem’ dedi. Sonuna kadar haklı. Kendine hoş geldiniz,  geçmiş olsun diyoruz.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluMoncadaColindresBasın Toplantısıönce Vatan
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