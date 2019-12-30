Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114872
ALTIN
289.087
DOLAR
5.9412
STERLİN
7.8075
EURO
6.6506
Bursaspor, son anlarda hayat buluyor
Bursaspor, son anlarda hayat buluyor
Uzmanından 2020’nin mutluluk tüyoları
Uzmanından 2020’nin mutluluk tüyoları
"Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın"
"Grip tedavisinde antibiyotik kullanmayın"
Fenerbahçe ikinci yarıdan umutlu
Fenerbahçe ikinci yarıdan umutlu
Soğuk hava egzamayı artırıyor
Soğuk hava egzamayı artırıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, Libya Tezkeresi hakkında bilgi verdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, Libya Tezkeresi hakkında bilgi verdi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:53
11 Okunma
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' ziyareti

ANKARA - Bakan Çavuşoğlu, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ve Oğuz Kaan Salıcı ile TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç da bulundu. Çavuşoğlu, yaklaşık 1 saat süren görüşmede bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen Libya'ya asker gönderme tezkeresi hakkında Kılıçdaroğlu ve ekibine bilgi verdi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün bizi kabul etmesi üzerine kendilerine Meclis'e gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya'daki son durum halkında bilgi verdik. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve diğer mutabakat zaptı konusunda da bilgiler arz ettik. Sorulara da cevap verdik. Biz bugün CHP'yi doğrudan bilgilendirmiş oluyoruz. Tabii ki tezkere konusunda karar onlarındır; ama biz ülkemizin çıkarları bakımından neden bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık'' dedi.

'BAHÇELİ MESAJ GÖNDERDİ'

Çavuşoğlu, "MHP'ye gidecek misiniz?" sorusu üzerine, "MHP’ye gitmiyoruz. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli mesaj gönderdiler. 'Zaten tutumuz belli, biz tezkereyi tam olarak destekliyoruz, dolayısıyla bize gelerek vakit kaybetmelerine gerek yok, diğer siyasi partileri bilgilendirsin' demişler. Dolayısıyla bugün İYİ Parti’yi ziayret ederek, genel başkanı bilgilendireceğiz" açıklamasını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluTezkere Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuat Oktay: 16 yaş grubu öğrencilerde uyuşturucu ve sigara kullanımı azaldı
Fuat Oktay: 16 yaş grubu öğrencilerde uyuşturucu ve sigara kullanımı azaldı
İletişim Başkanı Altun'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı
İletişim Başkanı Altun'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı
Sinan Aygün CHP'den istifa etti
Sinan Aygün CHP'den istifa etti
Terör örgütünü tarihe gömeceğiz
Terör örgütünü tarihe gömeceğiz
Nefret suçlarına karşı etkili yaklaşım gerekir
Nefret suçlarına karşı etkili yaklaşım gerekir
Meral Akşener'den ÇED raporu itiraz dilekçesi
Meral Akşener'den ÇED raporu itiraz dilekçesi
Şentop: Bir tezkere geleceğini biliyoruz
Şentop: Bir tezkere geleceğini biliyoruz
Bakan Turhan: Bizi bölmek isteyenlerin oyunlarına düşmeyelim
Bakan Turhan: Bizi bölmek isteyenlerin oyunlarına düşmeyelim
Karamollaoğlu: Kanal İstanbul, ekonomik yönden fayda sağlamaz
Karamollaoğlu: Kanal İstanbul, ekonomik yönden fayda sağlamaz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans