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Bakan Çavuşoğlu, kritik toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

01 Haziran 2021 Salı 16:35
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Bakan Çavuşoğlu, kritik toplantıya katıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantıda, başta 2021 NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları ve zirvede kabul edilmesi planlanan 'NATO 2030' kararları olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmeler ve NATO'nun gündeminde bulunan diğer konular ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sayın Bakanımız toplantıda, NATO 2030 kararları bağlamında Genel Sekreter Stoltenberg’in çabalarını desteklediğimizi, bu kararların ittifakın ve transatlantik bağların günümüz stratejik ortamında geçerliliğini ortaya koyacağına ve daha da güçlendireceğine inandığımızı kaydetmiştir. Genel Sekreterin NATO’nun Afganistan’ın geleceğine dair rolüne ilişkin görüşlerini desteklediğimizi belirtmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluNATOToplantı
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