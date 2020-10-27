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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

27 Ekim 2020 Salı 11:35
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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

ANKARA - Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Çavuşoğlu ile Tatar, fotoğraf çektirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile de görüşme gerçekleştirecek. 

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmeye ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya geldik. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Yakın eşgüdüm halinde milli davamızın ve Kıbrıs Türklerinin hakkını korumaya devam edeceğiz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 27.10.2020 11:56
Anahtar Kelimeler:
Bakan ÇavuşoğluKKTC Cumhurbaşkanı Tatar
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