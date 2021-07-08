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Bakan Çavuşoğlu, Helsinki’de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:37
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Bakan Çavuşoğlu, Helsinki’de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

FİNLANDİYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Helsinki’de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın Finlandiya toplumuna katkılarından memnunuz, başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bakan ÇavuşoğluHelsinkiTürk Vatandaşları
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