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Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

25 Mart 2021 Perşembe 14:26
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Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. 

COVID-19 AŞI SERGİSİNİ GEZDİLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından, Covid-19 aşı işbirliğini gösteren fotoğraf sergisini gezdi. Sergide, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısı yapılırken çekilen fotoğrafları ile Covid-19 aşısının Çin'den Türkiye'ye getirildiğinde havalimanında çekilen fotoğraf kareleri yer aldı. Bakan Çavuşoğlu ve bakanlık yetkilileri, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile beraberindekilere sergi hakkında bilgi verdi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Bakan ÇavuşoğluÇinli Mevkidaşı Yi
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