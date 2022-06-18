Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20
Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur alacak
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur...
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Çavuşoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlar ziyaretinin Bosna Hersek durağında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

18 Haziran 2022 Cumartesi 17:06
Bakan Çavuşoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı

Bakan Çavuşoğlu, bir basın mensubunun Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşme hakkındaki yorumu üzerine şöyle konuştu;

“Siz sanırım soru sormak yerine yorum yapmayı ve yanlış yorumlamayı tercih ettiniz. Bosna halkının da herhalde sizi sözcü olarak seçtiğini düşünüyorsunuz. Bakınız Türkiye olarak bizim tutumumuz gayet net; Sayın Dodik bugün Devlet Başkanlık Konseyi’nin bir üyesidir, seversiniz, sevmezsiniz. Neticede üç tane üyesinden bir tanesidir. Biz ayrım yapmadan tüm Devlet Başkanlık Konseyi üyeleriyle görüşüyoruz ve Bosna Hersek’in sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü bakımından vermemiz gereken mesajları da herkese net bir şekilde veriyoruz. Pazartesi yaptığımız görüşmede de Sayın Dodik’e vermemiz gereken mesajları da bu anlamda gayet net bir şekilde verdik. Ayrıca biraz önce konuşmamda da söyledim, biz tüm tarafların kabul edeceği, bugüne kadar ettiği formatlarda, edebileceği formatlarda düzenlenecek toplantılardan bahsediyoruz. Eğer bir taraf zaten bir araya gelmek istemiyorsa hiç kimseyi kimse zorlayamaz, dolayısıyla Bosna Hersek’in istikrarı bakımından güvenliği bakımından bölge ülkeler olsun Bosna Hersek içinde aktörler olsun hangi formatta toplantı isterlerse o toplantılara biz Türkiye olarak destek veririz. Herhangi bir dayatmada da bulunmayız. Zagreb’de yaptığım basın toplantısında da vurguladığım buydu; Bosna Hersek’in birliği, beraberliği ve istikrarıdır. Türkiye olarak bu yönde çaba sarf etmeye ve destek vermeye devam edeceğiz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluBalkanBalkanlarBosna HersekBosna Hersek Dışişleri BakanıBisera Turkoviç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"1 TRİLYON 600 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"
"1 TRİLYON 600 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"
Bakan Soylu: Briket evler Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli olarak ülkelerine dönmesi içindir
Bakan Soylu: Briket evler Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli olarak ülkelerine dönmesi içindir
Karamollaoğlu: Birleşmek mecburiyetindeyiz
Karamollaoğlu: Birleşmek mecburiyetindeyiz
Kılıçdaroğlu: CHP'li olmak sıradan bir olay değildir
Kılıçdaroğlu: CHP'li olmak sıradan bir olay değildir
Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız
Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız
Davutoğlu: Mandacı olduğuma dair belge varsa asın beni
Davutoğlu: Mandacı olduğuma dair belge varsa asın beni
Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil milletin
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil milletin
Kılıçdaroğlu: Taban fiyat uygulamasıyla çiftçiye zarar ettirmeyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Taban fiyat uygulamasıyla çiftçiye zarar ettirmeyeceğiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi