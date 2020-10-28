Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü. Görüşmede, Yukarı Karabağ ele alındı.
DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü. Görüşmede, Yukarı Karabağ ele alındı.
DHA