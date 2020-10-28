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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

28 Ekim 2020 Çarşamba 10:20
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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü. Görüşmede, Yukarı Karabağ ele alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluAzerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
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