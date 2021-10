Bakan Çavuşoğlu: Aşı sertifikalarımız Endonezya ile karşılıklı geçerli olacak

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile yaptığı basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasını bugünkü bildirinin içine koyduk. Vatandaşlarımızın karşılıklı ziyareti daha da kolaylaşmış olacak. Aşı sertifikalarımız her iki ülkede geçerli olacak" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Marsudi, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönemde Endonezya'ya ziyaretini bugün değerlendirdik. İlişkilerimizi daha önce üst seviyeye çıkarma kararı almıştık. Cumhurbaşkanımızın ziyareti marjında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın ilkini de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ilk zirvenin başarılı olması için biz iki dışişleri bakanı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bugün neler yapabileceğimizi konuştuk. Önümüzde taslak metinler var, bizim tarafımızdan, Endonezya tarafından bize iletilenler var. Bunları hızlandırarak zirve marjında imzalamak istiyoruz. Bugün 2 belgeyi arkadaşlarımız imzaladı. Bu her bir belge bizim Endonezya ile olan ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmektedir. Özellikle ticaret, savunma sanayi, sağlık başta olmak üzere her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirme konusunda irademiz tamdır" dedi.



'AŞI SERTİFİKALARI İKİ ÜLKEDE KARŞILIKLI GEÇERLİ OLACAK'



Bakan Çavuşoğlu, bugün kabul ettikleri ortak bildiri ile 'Seyahat Koridoru' düzenlemesini hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Diğer taraftan aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasını da bu günkü bildirinin içine koyduk. Vatandaşlarımızın karşılıklı ziyareti daha da kolaylaşmış olacak. Aşı sertifikalarımız her iki ülkede geçerli olacak. Endonezya vatandaşlarının 30 güne kadar vizesiz ülkemize seyahat etmesine imkan tanıdığımızı bildirdik. Sağlık alanında da imzalanan belge ile sadece pandemi döneminde birbirimize ilaç desteği değil, artık ortak üretime geçiyoruz. Savunma sanayi konusunda da Endonezya ile son yıllarda önemli yollar kat ettik. Orta ve uzun vadede ortak üretim ve teknoloji transferini başarmamız lazım, TİKA ile imzalanan belge ile üçüncü ülkelere kalkınma desteği vermek için Türkiye ve Endonezya işbirliği yapacaktır" diye konuşu.



'İLK CUMHURBAŞKANLARIMIZIN İSMİNİ VERİYORUZ'



Bakan Çavuşoğlu, bölgesel konuları da ele aldıklarını kaydederek, "Dostluğumuzun nişanesi olarak Ankara ve Cakarta'daki büyükelçiliklerimizin olduğu caddelere her iki ülkenin ilk cumhurbaşkanlarının ismini veriyoruz. Cakarta'da Atatürk ismini büyükelçiliğimizin olduğu caddeye veriyoruz" dedi.



Çavuşoğlu, bölgesel konuları da değerlendirdiklerini kaydederek, "Afganistan bunlardan bir tanesi. 'Yeniden Asya' girişimimiz boşa değildi, bir slogan değildi. Köklerimiz Asya'dan. Asya'nın potansiyelini görüyoruz, ekonominin merkezi oldu. Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz. Endonezya bu yılın sonunda G20 dönem başkanlığını İtalya'dan devralıyor. Biz de MIKTA'nın dönem başkanlığını devralıyoruz. MIKTA'nın önceliklerine ve faaliyetlerine baktığımızda önemli bir girişim olduğunu söyleyebiliriz. Endonezya'daki G20 zirvesi marjında da MIKTA'nın liderler seviyesinde ilk toplantısını Endonezya'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bölgelerimizde önemli aktör olmanın yanında dünyada da söz sahibi iki ülke olarak ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çalışacağız" ifadesini kullandı.