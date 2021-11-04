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Bakan Çavuşoğlu: ABD ile çalışma grubu kurulacak, teklif Biden tarafından geldi

04 Kasım 2021 Perşembe 14:56
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Bakan Çavuşoğlu: ABD ile çalışma grubu kurulacak, teklif Biden tarafından geldi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK/PYD/YPG'yle iş birliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu, müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer teklif ABD tarafından, Biden tarafından geldi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin güçlü ve adil bir diplomasi izlediğini, bunları yaparken diyalog ve iş birliğinin öncelikli olduğunu belirterek, gerektiğinde sert güç unsurlarının da diplomasiye alan açmak amacıyla kullanılmaya devam ettiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, dış politikada ekonomi diplomasisinin vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu, küresel gündemin en önemli başlıklarından birisinin büyük güçler arasındaki rekabet olduğunu ifade ederek, "Salgınla birlikte küresel tedarik zincirleri değişmeye başladı. Salgından en olumsuz etkilenen sektörlerimizden birisi turizm oldu. Bu nedenle 2021’de de turizm diplomasisine özel önem verdik. Bakanlık olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımıza destek vermeye çalıştık. Almanya, Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerle turizmi artıracak özel anlaşmalar yaptık. Vatandaşlarımızın seyahat imkanlarını genişletecek adımlar da attık. Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Covid-19 Sertifikası sistemine dahil olduk. İngiltere ile de anlaştık. Aralarında Sırbistan, Ukrayna, Fas, Yunanistan, Endonezya gibi ülkelerin olduğu 16 ülkeyle karşılıklı aşı sertifikası tanıma süreçlerini hayata geçirdik. 27 ülkeyle daha bu konuda müzakerelerimiz sürüyor. Bu adımlar hem gurbetçilerimizin ülkemize gelişlerini hem de vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştırdı. Sağlık turizminin turizm gelirimiz içindeki payı yüzde 1'den yüzde 4,5'a yükseldi" dedi.

'TALİBAN İLE AŞAMALI ANGAJMAN, AKTİF DİPLOMASİ İZLİYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, bakanlığın resmi Twitter hesabının 1,5 milyonun üzerinde takipçisi olduğunu böylece Avrupa'da Dışişleri Bakanlıkları arasında birinci, dünyada da ilk beşte yer aldığını, konsolosluk alanında 7/24 esasına göre çalışıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl biliyorsunuz Afganistan uluslararası gündemde ön sıralara çıktı. Afganistan’da yaşanan krizde girişimci ve insani dış politikamıza uygun biçimde; çoğunluğu vatandaşımız olmak üzere, bin 502 kişinin güvenle tahliye edilmesini sağladık. 28 dost ve müttefik ülkeye, 14 uluslararası örgüte, çok sayıda sivil toplum kuruluşuna ve 17 uluslararası basın kuruluşuna destek verdik. Birçok ülke gibi Afganistan’a yönelik insani yardım faaliyetlerimize devam ettik. Bu kapsamda Afganistan’a 33 tonluk gıda yardımı yaptık. İlave yardımlar için hazırlık yapıyoruz. Kabil’de Büyükelçiliğini kapatmayan tek NATO ülkesi olduk. Afganistan ilgisiz kalabileceğimiz bir ülke değil. Tarihi bağlarımızın yanı sıra soydaşlarımız, yatırımlarımız ve birçok alanda mevcudiyetimiz var. Terör, göç ve uyuşturucu tehditlerinin kaynağında bertaraf edilmesi, ekonomik çöküşün ve insani krizin önlenmesi gerekiyor. Krizi bulunduğu yerde yönetemezsek, sonuçları hepimizi doğrudan etkileyecek. İşte bu nedenlerle, Taliban ile aşamalı angajman, insani konularda destek ve uluslararası alanda aktif diplomasi izliyoruz. Kaldı ki uluslararası toplumun geneli de Taliban ile aşamalı bir angajman politikası uyguluyor. Tanıma konusunda ise aceleci değiliz. Sahadaki uygulamaları takip ediyoruz. Geçici Hükümet’in Dışişleri Bakan Vekili’yle Ankara’da görüştüğümde kalıcı istikrar için kapsayıcı ve tüm kesimlerin temsil edildiği bir hükümet kurulmasının önemini vurguladık. Kadınların durumu ve kız çocuklarının eğitimi başta olmak üzere, insan haklarına riayet telkininde bulunduk" 

'SİYASİ ÇÖZÜM TEMEL HEDEFİMİZ'

Bakan Çavuşoğlu, Suriye’de sahada atılan adımlarla sınırda  bir terör koridoru oluşmasına engel olduklarını ve  siyasi sürecin önünü açtıklarını kaydederek, "Son gelişmeler karşısında daha önce ne yaptıysak, aynısını yapmaya kararlı ve muktediriz. İdlib’teki varlığımızla sivilleri koruyoruz. İlave göç riskini engelliyoruz. Siyasi çözüm temel hedefimiz. Bunun için temaslarımızı sürdürüyoruz. Libya’da yüce Meclis'imizin verdiği yetki sayesinde sahada tesis edilen denge, siyasi sürecin önünü açtı. Diyalog süreci başladı ve Milli Birlik Hükümeti kuruldu. Milli Birlik Hükümetiyle her düzeyde yakın temas halindeyiz. Libya halkının farklı kesimleriyle de temaslarımız sürüyor. Bazı değerli milletvekillerimizin katılımıyla Libya Meclisi ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirilmesi de faydalı oldu. Ortadoğu’da Mısır ve Körfez ülkeleriyle yaşanan olumlu ivmeyi sürdürmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Maalesef, İsrail-Filistin ihtilafı Ortadoğu’da istikrar önündeki en büyük engel" ifadelerini kullandı.

'EZBER BOZAN ADIMLARINDA KKTC’Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Ege’de uluslararası hukuk temelinde ülkenin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarının savunulduğunu belirterek, "Yunan/Rum ikilisinin aleyhimizdeki adımlarına sahada tereddütsüz cevap verdik, veriyoruz. Öte yandan diyalog çağrımız her zaman geçerli. Sayın Cumhurbaşkanımızın kapsayıcı bir Doğu Akdeniz konferansı önerisi masada. Yunanistan ile aramızdaki sorunları yapıcı diyalog yoluyla çözebileceğimiz inancıyla istişari temaslara yeniden başladık. 3 tur görüşme yaptık. Kıbrıs meselesinde artık egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü, çözümün ön şartı. Bu yıl Cenevre’de yapılan gayriresmi görüşmelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile sergilediğimiz kararlı tutum sayesinde bunu dünyaya duyurduk. Maraş açılımı gibi ezber bozan adımlarında KKTC’yi desteklemeye devam edeceğiz. Balkanlar’da barış ve istikrar için hayati bir rol oynamaya devam ediyoruz. Güney Kafkasya’da değişim ve dönüşüm için bir umut belirdi. Can Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almasıyla kalıcı barış için tarihi bir fırsat var. Ermenistan ile ilişkilerimizde normalleşme sürecine hazır olduğumuzu açıkladık. Ermenistan’ın da bölgesel barış ve refah için bu fırsatı kullanacağını umuyoruz" dedi.

'ABD’NİN TUTUMU MÜTTEFİKLİK RUHUYLA BAĞDAŞMIYOR'

Bakan Çavuşoğlu, ABD yönetimiyle temasların da devam ettiğini kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkan Biden ile pazar günkü görüşmeleri yapıcı bir atmosferde geçti. ABD’nin PKK/PYD/YPG’yle iş birliği, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla vurguladı. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer teklif ABD tarafından, Biden tarafından geldi. NATO değişen uluslararası güvenlik parametrelerine kendini uyarlama sürecinde. NATO’nun en büyük ikinci askeri gücü olarak bu sürece katkılarımızı milli çıkarlarımız temelinde sürdürüyoruz. Rusya’yla ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. Suriye’den Libya’ya ve Karabağ’a kadar birçok alanda iletişim halindeyiz. Görüş ayrılıklarımız var, ancak karşılıklı hassasiyetleri gözeterek yapıcı diyaloğu sürdürüyoruz. Ukrayna konusu bunlardan biri. Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Kırım Tatarı soydaşlarımızın güvenlik ve refahı için çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA HERKES GÖRDÜ'

Bakan Çavuşoğlu, 10 büyükelçiliğin 'Osman Kavala' açıklamasıyla ilgili de, "Ülkemizde devam eden bir yargı süreciyle ilgili olarak geçen ay 10 büyükelçinin ortak açıklaması toplumun her kesiminde haklı bir hassasiyet yarattı. Bu hadsiz girişime hemen tepkimizi gösterdik. Büyükelçiler bakanlığımıza çağırılarak bakan yardımcımız tarafından sert şekilde uyarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde, büyükelçiler yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptılar. Bu tür hadsiz çıkışlara müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha herkes gördü. Terörle mücadelenin küresel bir tehdit olduğunu, uluslararası iş birliği gerektirdiğini her vesileyle gündeme getiriyoruz. PKK ve YPG’nin aynı terör örgütü olduğu gerçeğini anlatmaya devam ediyoruz. FETÖ’yle mücadelemiz aynı kararlılıkla devam ediyor. DEAŞ’la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi olarak bu terör örgütüyle mücadelemizi de taviz vermeden sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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