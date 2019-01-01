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Bakan Albayrak'tan müjde!

ÖTV ve KDV indirimleri yeni yılda da sürecek

Bakan Albayrak'tan müjde!

ÖTV ve KDV indirimleri yeni yılda da sürecek

01 Ocak 2019 Salı 10:29
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Bakan Albayrak'tan müjde!

ANKARA (DHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay süreyle devam edeceğini açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıkladığı indirimler, 250 cc altı motosikletlerde ve beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanmasını, 1600 cc altı otomobilde 15 puan ÖTV indirimi, mobilya ve konutta KDV’nin yüzde 8'e, ticari araçlarda yüzde 1'e indirilmesini ve tapu harcının yüzde 3'e düşürülmesini kapsıyor.

DHA

Son Güncelleme: 01.01.2019 10:37
Anahtar Kelimeler:
Bakan AlbayrakKdv Indirimötv Indirim
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