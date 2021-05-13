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Bakan Akar: Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunan komşularımızın provokasyonlardan, tehdit dilinden, yalan yanlış açıklamalardan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye’ye 'yayılmacı' diyenler, 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksınlar, kim yayılmacı?" dedi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 19:29
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Bakan Akar: Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksın

ANKARA - Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerinde Mehmetçik ile bayramlaştı. Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ilk olarak Irak sınırında kritik öneme sahip 2 bin 143 rakımlı Berkur Tepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile bayramlaştı. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra Gürvil Üs Bölgesi ile Hava Radar Kıta Komutanlığında askerlerin bayramını kutladı.

'TAVİZ VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bakan Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini bildirdi. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki gelişmelere de değinen Bakan Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davasında bugüne kadar yanlarında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Egemen, bağımsız bir devlet kurmaktan başka bir çare olmadığı artık açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bunun gerçekleşmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede de TSK'ya ne görev düşerse bunları yerine getireceğiz. Diğer taraftan Yunan komşularımızın da provokasyonlardan, tehdit dilinden, yalan yanlış açıklamalardan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksınlar. Kim yayılmacı? Bu son derece yanlış, iyi komşuluk ilişkileriyle, uluslararası hukukla bağdaşmayan, gerçeklere aykırı beyanlar, tahriklerdir. Gerilimi artırıcı, tırmandırıcı bu ve benzer dilden Yunan komşularımızın kurtulmasını bekliyoruz. Ege’de, Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta kardeşlerimizin ve kendi haklarımızın korunması ve kollanması için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Biz diyalogdan, hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız; ama hiçbir şekilde ne Kıbrıs’ta ne Ege’de ne Doğu Akdeniz’de hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir taviz vermemiz söz konusu değil, kimse böyle bir şey beklemesin" dedi.

'SİYASAL GÖRÜŞMELERİN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Yunan yöneticilerinin yaptıklarını 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Bakan Akar, "Biz bütün bunlara rağmen ısrar ve inatla tahriklere kapılmadan istikrarlı bir şekilde kendi politikalarımızı sürdürmek suretiyle bugünlere geldik, bu da siyasal görüşmelerin önünü açtı. Bir taraftan istişari görüşmeler, diğer taraftan ayrıştırma usulleri görüşmeleri, temennimiz önümüzdeki günlerde de güven artırıcı önlemler çerçevesinde Türkiye-Yunanistan arasında askeri konularda da görüşmelerin başlaması" diye konuştu.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Mısır ile ilişkilerin düzelme yoluna girdiğine işaret eden Bakan Akar, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin çok köklü tarihi var, ortak değerlerimiz var. Buradan hareketle bu ilişkilerin düzelmesinin iki tarafa da faydalı olacağını, özellikle Türkiye-Libya-Mısır arasındaki ilişkilerin tüm ülkelere taraflara ciddi yararlar sağlayacağının görülmesi lazım. Bu konuda bize düşen görevleri yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Umudumuz tüm tarafların bu anlayışla konuya yaklaşmaları ve bir an önce ilişkilerimizin olması gereken seviyeye gelmesidir" ifadesini kullandı.

'OLUMLU CEVAP VEREN RUSYA'DAN ALINDI'

Türkiye’nin bölgesel hava savunma sistemi ihtiyacının karşılanmasına yönelik süregelen çalışmaları anlatan Bakan Akar, "ABD’lilerden, Fransızlardan olumlu cevap alınamadığı için tespit ettiğimiz kriterlere olumlu cevap veren Rusya’dan alındı. Dolayısıyla burada yapılan çalışma ülkemizin ve milletimizin hava ve füze sistemlerine karşı savunulması konusundaki bir zorunluluktur. Dolayısıyla bunun bu şekilde anlaşılması lazım" dedi.

'TAARRUZİ BİR YÖNÜ YOK'

S-400 tedarikine yönelik çalışmalarda Türkiye’nin gizli bir gündeminin olmadığını vurgulayan Bakan Akar, "Tek derdimizin ülkemizin ve milletimizin hava ve füze savunması olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bunun anlaşılması, görülmesi lazım. Bu bir hava savunma sistemi olduğu için herhangi bir şekilde füze, hava saldırısı olunca ona karşı kullanılacak bir sistem. Bunun taarruzi bir yönü yok. Bu sistemin durduğu yerde herhangi bir şekilde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir. Kimse için risk, tehdit veya tehlike değildir" diye konuştu.

Sözlerinin sonunda personelin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Akar, "TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

DUYGULANDIRAN DİYALOG

Konuşmaları sonrasında Bakan Akar, üs bölgelerindeki personelle de tek tek sohbet ederek onların bayramını kutladı. Bu sırada Akar ve bir astsubay arasındaki diyalog dikkat çekti. Akar’ın sorusu üzerine Kayserili olduğunu belirten Astsubay Başçavuş Arif Top, 3 çocuğunun olduğunu ve uzun süredir ailesini görmediğini ifade etti. Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top’u Kayseri’ye götürme teklifinde bulundu. Akar’ın davetine teşekkür eden Top, vatanın ve milletin korunmasına yönelik önemli bir görev icra ettiklerini ve görev bölgesini terk edemeyeceğini dile getirdi. Bunun üzerine Bakan Akar, Başçavuş Top'u tebrik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarYunan KomşularımızTürkiye
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