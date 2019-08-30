Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96718
ALTIN
286.364
DOLAR
5.8180
STERLİN
7.0863
EURO
6.4252
Yapay zekanın sınırları belirlenmeli
Yapay zekanın sınırları belirlenmeli
Kekova yerli ve yabancı turistin ilgi odağı
Kekova yerli ve yabancı turistin...
Trabzonspor’da Avrupa sevinci
Trabzonspor’da Avrupa sevinci
“Yüz gençleştirme kişiye özgü olmalı”
“Yüz gençleştirme kişiye özgü olmalı”
Fatih Terim'den kura değerlendirmesi
Fatih Terim'den kura değerlendirmesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Akar: TSK'nın pençesi, teröristlerin ensesinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) pençesi bu teröristlerin ensesinde, bu bitmeyecek. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Bakan Akar: TSK'nın pençesi, teröristlerin ensesinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) pençesi bu teröristlerin ensesinde, bu bitmeyecek. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:07
7 Okunma
Bakan Akar: TSK'nın pençesi, teröristlerin ensesinde

TSK'da bir üst rütbeye terfi eden personelin rütbe işaretleri dün Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törenle verildi. Törene Bakan Akar'ın yanında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Akar, Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girdiğine işaret ederek, "Terfiler ve tayinler bu şekilde gerçekleşti. Bir takım yorumlar ve değerlendirmelerin bu temelde olması gerekir. Bunun dışındakiler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

'HAİNLER TEMİZLENDİKÇE TSK GÜÇLENDİ'

Akar, FETÖ'nün hain darbe girişiminde Türkiye'nin, TSK'nın zarar gördüğünü ifade ederek, "Bu hainler içimizden temizlendikçe TSK güçlendi, güçlenmeye devam ediyor. Bunun en somut göstergesi bir tarafta artan operasyonlar diğer tarafta da tatbikatlar. TSK geçmişten çok daha fazla operasyon, çok daha geniş kapsamlı tatbikatlar yapıyor, yapmaya devam edecek. Hain darbe girişiminden bu yana TSK'dan 17 bin 498 kişi ihraç edildi. Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir" diye konuştu.

'MİLLETİMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ'

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve kararlılıkta devam edeceğini aktaran Bakan Akar, şöyle konuştu:

"İnşallah asil milletimizi, 82 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtaracağız. Teröristlerin teslim olmaktan ve bu işten vazgeçmekten başka çareleri yok. Son yapılan operasyonlar bunu açıkça ortaya koydu. Mehmetçik, komandolarımız özellikle Pençe harekatlarıyla teröristlerin bütün inlerine girdi, girmeye devam ediyor. Bütün inlerini teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da buna devam edilecek. TSK'nın pençesi bu teröristlerin ensesinde, bu bitmeyecek. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi."

'700'DEN FAZLA MASUM HAYATINI KAYBETTİ'

İdlib'de Rusya'nın da desteğini alan rejimin havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılarla çocukları, gençleri, kadınları, yaşlıları katletmeye devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, bunların durdurulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK'nın üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini söyledi. Akar, anlaşma ve mutabakatlara aykırı olarak rejim tarafından yapılan saldırılarla bugüne kadar 700'den fazla masum insanın hayatını kaybettiğini, 500 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

'GÖZLEM NOKTALARIMIZA SALDIRI YOK'

Bakan Akar, yeni göçlerin meydana gelmemesi, insani trajedilerin yaşanmaması ve saldırıların sonunda radikalleşmenin oluşmaması için bu saldırıların bir an önce durması gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Rusya’ya son ziyaretinde de Sayın Putin'e ifade etti. TSK’nın İdlib'de 12 gözlem noktası var. Oradaki gözlem noktalarımızın Astana ve Soçi mutabakatları kapsamındaki görevi ateşkes ve istikrarın izlenmesi ve rapor edilmesidir. Bu çerçevede 12 gözlem noktamız görevlerini başarılı şekilde yerine getiriyor. Herhangi bir şekilde bunların güvenliklerinin tehlikeye atılmaması için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. 'Gözlem noktalarımıza yönelik saldırıların olduğuna' yönelik haberler çıkıyor. Böyle bir şey yok. Fakat biz TSK olarak son derece hassas ve dikkatli şekilde süreci takip ediyoruz. Oradaki personelimizin güvenliğine karşı herhangi bir şekilde girişimde bulunulmamasını tüm ilgili taraflara hatırlatmış bulunuyoruz. Bizim personelimize, gözlem noktalarımıza zarar ziyan geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik, söylemeye devam ediyoruz."

'GÜCÜMÜZÜ TEST ETMEYİN'

Terörle mücadelenin yanı sıra Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'taki faaliyetlerin de kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Buralardaki hak ve menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi, geri adım atmayacağımızı bütün dünyaya ilan ettik. Bu konuda bizi, gücümüzü, kuvvetimizi test etmeyin, yanlış hesap yapmayın. Kıbrıs ile ilgili 1974'te bulunduğumuz nokta ne ise bugün de aynı yerdeyiz. O gün nasıl yapılması gereken yapıldıysa benzer bir durumda yine bunun yapılacağından kimsenin şüphe duymaması gerekiyor. Bizim uluslararası hukuka uyacağımızı söylememiz iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu belirtmemiz bir taviz, zafiyet değil. Diğer taraftan da 'hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyiz' dememiz de bir tehdit değil. Biz olayı olduğu gibi, tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor, herkesin hesabını buna göre yapmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

'EMEKLİLİK HERKESİN DOĞAL HAKKI'

Bakan Akar, emekliliğin TSK mensuplarının doğal bir hakkı olduğunu vurgulayarak, "TSK'nın plan ve programının aksamaması için bununla ilgili bir düzen var. Ocak-şubat, temmuz-ağustos aylarında isteyen TSK mensubu emekliye ayrılabiliyor. Bu manada arkadaşlarımız hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip veya hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri, iradeleri doğrultusunda emekli olabiliyor. Bunu büyütmenin, abartmanın başka yerlere çekmenin hiçbir anlamı yok, bu doğal bir süreç, herkesin doğal hakkı. Ben de 49 sene askerlik yaptım, emekli oldum. Bunu bazıları sıkıntı varmış gibi dile getirmeye çalışıyor, bu da iyi niyetle nasıl açıklanır bilemiyorum" dedi. 

'İSTEYEN BAKAN, İSTEYEN KOMUTANIM DİYOR'

Bazıları tarafından gündeme getirilen "Bakan Akar kendisine komutanım diye hitap edilmesini istiyor" iddialarına da atıfta bulunan Bakan Akar, "Bazı enteresan konular gündeme getiriliyor bunu anlamak mümkün değil" dedi. Salondakilere "Benden böyle bir şey duyan var mı?" diye soran Bakan Akar, aldığı "Hayır" yanıtı üzerine şunları söyledi:

"İsteyen 'Bakan', isteyen 'komutanım' diyor. Askeri çevrede arkadaşlarımız arasında bir alışkanlık var, 49 seneden beri beraberiz. Bazı arkadaşlarımız 'komutanım', bazı arkadaşlarımız 'bakanım' diyor. Bizim etkinliğimizi, caydırıcılığımızı, saygınlığımızı, birlikteliğimizi, beraberliğimizi olumsuz yönde etkilemek için çalışan bir grup var, bu konuda herkesin bilinçli olması lazım. Cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar yapılmayan sayıda operasyonu şu anda yapıyoruz. Kıbrıs harekatında yapılan 211 sorti var. Hava Kuvvetlerimiz sadece son 3 ayda 814 sorti yaptı. Bu nedenle bu ıvır zıvır işlerle uğraşanlara el insaf diyoruz. 'Bakanım mı desin komutanım mı desin' diye ne telkinimiz ne tercihimiz ne de aklımızda böyle bir problem sahası var."

DHA

Son Güncelleme: 30.08.2019 03:12
Anahtar Kelimeler:
TSKMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
CHP'li büyükşehir belediye başkanları İstanbul'daki çalıştayda buluştu
CHP'li büyükşehir belediye başkanları İstanbul'daki çalıştayda buluştu
Bakan Çavuşoğlu Norveç'e gidiyor
Bakan Çavuşoğlu Norveç'e gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara birliklerimizin bölgeye girişini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara birliklerimizin bölgeye girişini bekliyoruz
CHP'li Ağbaba: Saldırı bana yönelik değil
CHP'li Ağbaba: Saldırı bana yönelik değil
Akdeniz’de ne Türkiye’yi ne de KKTC’yi yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez
Akdeniz’de ne Türkiye’yi ne de KKTC’yi yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez
KKTC Başbakanı Tatar Türkiye'ye geliyor
KKTC Başbakanı Tatar Türkiye'ye geliyor
Bakan Soylu: Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor
Bakan Soylu: Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans