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Bakan Akar, Romanya'da Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunduğu Romanya'da, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

09 Mart 2021 Salı 15:29
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Bakan Akar, Romanya'da Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Romanya'ya gitti. Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Bakan Akar, Büyükelçi Füsun Aramaz’dan bilgi aldı. Bakan Akar, büyükelçilik şeref defterine şunları yazdı:

"Resmi görüşmeler yapmak üzere Romanya’da bulunmaktan ve Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Türkiye ve Romanya bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulunması hususunda iş birliği içerisindedir. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde de çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum. Bükreş Büyükelçiliğimizin çalışmaları da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır."

DHA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarResmi ZiyaretRomanya
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