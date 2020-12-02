Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1328
ALTIN
458.307
DOLAR
7.8356
STERLİN
10.4360
EURO
9.4656
Gallery Next & “Sonbaharı Süpüremezsiniz” Sergisi
“Sonbaharı Süpüremezsiniz”
‘AYIP ŞEYLER’ DEDİ, HEMCİNSLERİNİ KIZDIRDI
HEMCİNSLERİNİ KIZDIRDI
HANDE YENER ‘AŞK SANDIM’I KLİPLENDİRDİ
Hande Yener'den yeni video klip
DEMET EVGAR’dan ‘NANAY’ SÜRPRİZİ
Evgar’dan sürpriz bir şarkı geldi
‘MİMOZALI KADIN’ ENLİ YOKUŞTA RESMEDİLDİ
Beyoğlu sokakları sanatla buluştu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'yi kabul etti.

02 Aralık 2020 Çarşamba 16:49
1 Okunma
Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'yi kabul etti. Görüşmeye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarPakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz
Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz
Milletvekilleri, Genel Kurul’da maskesiz konuşmayacak
Milletvekilleri, Genel Kurul’da maskesiz konuşmayacak
Sözcü Kalın, ABD Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Sözcü Kalın, ABD Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Bahçeli'den CHP'li vekilinin sözlerine sert tepki
Bahçeli'den CHP'li vekilinin sözlerine sert tepki
Erdoğan: Denetimin olmadığı dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir
Erdoğan: Denetimin olmadığı dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir
Bakan Soylu: Nüfusun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik
Bakan Soylu: Nüfusun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik
AB ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyor ve buna gayret ediyoruz
AB ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyor ve buna gayret ediyoruz
Akşener: Türkiye de salgının 2. dalgasında iyi olan ülkeler arasına girsin
Akşener: Türkiye de salgının 2. dalgasında iyi olan ülkeler arasına girsin
MSB: Gayrimilli dili şiddetle kınıyoruz
MSB: Gayrimilli dili şiddetle kınıyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma