Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'yi kabul etti. Görüşmeye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da katıldı.
DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'yi kabul etti.
ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'yi kabul etti. Görüşmeye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da katıldı.
DHA