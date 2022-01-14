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Bakan Akar: NATO'nun her zamankinden daha aktif olduğuna inanıyoruz

14 Ocak 2022 Cuma 14:41
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Bakan Akar: NATO'nun her zamankinden daha aktif olduğuna inanıyoruz

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine tevdi edilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Tarihin en başarılı savunma ittifakı olarak NATO'nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile NATO Hızlı İntikal Edebilir Kolordu-Türkiye (NRDC-T) görevini 2021’de başarıyla yerine getiren 3'üncü Kolordu Komutanlığı’na kutlama ziyaretinde bulundu. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün tarafından karşılanan Bakan Akar, onur kıtasını selamladı. NRDC-T'nin çalışmalarına ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, aralarında yabancı subayların da bulunduğu personele hitap etti. Bakan Akar, İngilizce yaptığı konuşmasında, "Bugün burada sizlere, 2021 yılı NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı görevi ile Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti görevlerinin liderliğinin devri sonrasında hitap etmekten dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.

'TÜRKİYE GÖREVLERİNİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRİYOR'

Bakan Akar, kendisinin de 2009-2011 yıllarında NRDC-T'nin komutanlığını yaptığını belirtti. Üstün nitelikteki karargahı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, başarıyla tamamlanan görevin dost, müttefik ülke birliklerine teslim edildiğini hatırlatarak, "NRF LCC ve VJTF görevlerinin başarılı planlama ve icrası dolayısıyla hepinizi tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere, NATO 2'nci Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa güvenliğinin temel direğidir. Bu yıl Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70'inci yıl dönümü. NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine tevdi edilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Tarihin en başarılı savunma ittifakı olarak NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, NRF LCC ve VJTF gibi kuvvetler, NATO’nun askeri yapısının ve genel caydırıcılık ve savunma duruşunun temel yapı taşlarıdır" diye konuştu.

'Steadfast Defender-21 Tatbikatı' kapsamında Romanya’ya intikali, lojistik ve askeri hareketlilik açısından 'etkileyici başarı' olarak nitelendiren Akar, "Bu tatbikatın hemen ardından 66'ncı Tugay, 11 müttefik ülke ile 'Saber Guardian Tatbikatı’na da başarıyla katılmıştır. Anılan tatbikatlar, intikal edebilirliğimiz ile birlikte çalışabilirliğimizi artırmakta, dayanışmamıza katkı sağlamakta ve harp etme kabiliyetlerimizi geliştirmektedir" dedi. 

'DEĞİŞEN GÜVENLİK ORTAMI TEHDİT'

Bakan Akar, geride kalan senenin zor bir yıl olduğunu belirterek, "Bu zorluklardan bir tanesi, yüzyılda bir karşılaşılan ve tüm dünyayı etkileyen etkisi de hala devam eden salgındır. Diğer tehdit ise çok hızlı değişen güvenlik ortamıdır. Afganistan’daki misyonumuz geçen yıl sona ererken, Ukrayna civarında yeni riskler ortaya çıkmıştır. Yine de görevinizi etkin bir biçimde yerine getirirken profesyonelliğinizi ve göreve adanmışlığınızı sergilediniz. Sergilemiş olduğunuz sağlam hazırlık ve çeviklik, NATO’nun caydırıcılık yeteneğini göstermiştir. Ayrıca çok uluslu bir ittifak kuvveti olarak, Avrupa-Atlantik bölgesinin savunmasında temel unsur olan politik birlik ve dayanışmayı gösterdiniz. Kazandığımız derin uzmanlığı muhafaza etmeli ve gelecek görevlerde kullanmalıyız. Bu yılki 66'ncı Tugay’ın öncü müteakip kuvvetler rolü ve NRDC-T’nin 2023 yılına ait muharip kolordu görevi, sizi bekleyen yeni sınamalardır. Bu görevler, NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşu için son derece önemlidir" diye konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 14.01.2022 14:45
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarNATO
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