Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1162
ALTIN
487.029
DOLAR
7.8456
STERLİN
10.2168
EURO
9.2724
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü
Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere...
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek...
"İyot eksikliği kansere neden olabilir"
"İyot eksikliği kansere neden olabilir"
Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı
Son Dakika
Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Son Dakika
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

09 Ekim 2020 Cuma 14:20
2 Okunma
Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile bir araya geldi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İtalya'da bulunan Bakan Akar'ın ziyareti dolayısıyla askeri tören düzenlendi. Bakanlığa gelişinde Guerini tarafından kapıda karşılanan Akar, tören alanına geçti. Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Bakan Akar tören kıtasını selamladı. Tören sonrasında Akar ve Guerini önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel askeri ve güvenlik konularının yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına yönelik harekatıyla  savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan görüşmelerde Akar tarafından; iki büyük Akdeniz ülkesi ve NATO müttefiki olan Türkiye ve İtalya arasındaki etkin iş birliğinin hem iki ülke hem de bölge için önem taşıdığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğu, Türkiye'nin tüm olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığı ifade edildi.

'ERMENİSTAN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇEKİLMELİ'

Ayrıca Akar, Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, Türkiye'nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, BMGK'nın ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği, ateşkesin ve bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Ermenistan'a verilen desteklerin kesilmesi ve Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesinin önemi ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarİtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuma Çelik ile ilgili karar Resmi Gazete'de
Tuma Çelik ile ilgili karar Resmi Gazete'de
Babacan'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Herhangi bir ittifak görüşmesi olmadı
Babacan'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Herhangi bir ittifak görüşmesi olmadı
MSB'den Kapalı Maraş açıklaması
MSB'den Kapalı Maraş açıklaması
İYİ Partili Koncuk: Bunu sineye çekmemizi kimse beklemesin
İYİ Partili Koncuk: Bunu sineye çekmemizi kimse beklemesin
Bahçeli: Bizim sorunumuz, TTB'ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıyla
Bahçeli: Bizim sorunumuz, TTB'ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıyla
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya tepki
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidiyor
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidiyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara'da
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara'da
Dışişlerinden kınama
Dışişlerinden kınama

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma