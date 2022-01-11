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Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarımız artan şiddet ve tempoda devam edecek

11 Ocak 2022 Salı 13:38
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Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarımız artan şiddet ve tempoda devam edecek

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa Akçakale'de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin, "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir. Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam edecek" dedi. 

Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa Akçakale'de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Saldırının ardından gerekli operasyonların hemen başlatıldığını vurgulayan Bakan Akar, "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir. Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz. Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda sürecek. Bütün muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarCezalandırma Operasyonları
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