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Bahçeli: Terörün arkasında duran kim varsa teröristtir

25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:38
Bahçeli: Terörün arkasında duran kim varsa teröristtir

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekun düşmanıdır" dedi. 

MHP lideri Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada; Teğmen Abdülkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehit olduğunu; 2 askerin de yaralandığını hatırlatarak, "Bu şehadetler milli yüreklere ateş düşürmüştür. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır" dedi.

'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE SONUCA ÇOK YAKIN'

Teröristlerin döktüğü şehit kanlarının yerde kalmayacağını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır. Türkiye'ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir. Terörle mücadele haklı, hukuki ve meşru bir mücadeledir. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekun düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir. Hain olan haiftir, yani korkaktır. Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah'ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır. Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliTerörMHP
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