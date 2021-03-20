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Bahçeli: TBMM'de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun TBMM'den ayrılmamasıyla ilgili, "Bu şahıs TBMM'yi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir. TBMM’de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır" dedi.

20 Mart 2021 Cumartesi 18:01
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Bahçeli: TBMM'de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından açıklama yaparak Nevruz Bayramı'nı kutladı. Bahçeli, "Öyle günler, öyle bayramlar vardır ki, milli birliğin dayanağı, milli varlığın kaynağı, milli dirilişin kıvancıdır. Nevruz, işte böylesi bir bayramın adıdır. Nevruz uyanıştır, canlılıktır, kaynaşmadır, kucaklaşmadır, kutlu bir toparlanışın simgesidir. Türk milleti Nevruz’la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceğine inanmış, bu tarih ve kültür hazinesini bugüne kadar imrenilecek bir heyecanla ve yüksek hedefler eşliğinde yaşamış ve yaşatmıştır. Nevruz baharın müjdecisi, barışın ve kardeşliğin müellifidir. Hoşgörü arayan Nevruz’un mesajlarına bakmalıdır, bereket ve bolluk özlemi çeken Nevruz’un ruhuna odaklanmalıdır. Nevruz Bayramı, Türk’ün bahar bayramıdır, Türk milletinin yeni günü, ilkyazı, taze yılıdır" dedi.

'BÖLÜCÜLERE KARŞI BİRİZ'

Bahçeli, Ergenekon’dan çıkışı, Bozkurt’un geleceğe yürüyüşünün Nevruz’la başladığını vurgulayarak, "Balkanlar’dan Turan coğrafyasına kadar kutlanan Nevruz Bayramı, ayrılığa, ayrımcılığa, bölücülüğe, bölünmeye, nifaka ve şiddet niyetlerine karşı güvence, Türklüğün tarihin derinliklerinden gelen kültürel gücüdür. Nevruz’da yakılan ateşler ise kötülüğün defini hedeflemektedir. Nevruz münasebetiyle yakılan her ateş temizliğe biraz daha yaklaşmaktır. Neşe ve sevinç halkaları üzerimizde oyun oynayan hain çevrelere karşı muazzam bir direncin ifadesidir. Nevruz biziz, biz Türk milletiyiz. Cemrelerin düşmesiyle ayaklanan doğa Nevruz’la yeşile bürünecektir. Nevruz'u devlete ve millete meydan okuma fırsatı gören bölücülere karşı biriz, beraberiz, Allah’ın izniyle tahriklere, tacizlere, karanlık kampanyalara asla prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

'MİLLİ İRADEYE KAFA TUTMUŞTUR'

Bahçeli, geçen hafta HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğünü, adalet ve hukukun harfiyen uygulandığını ifade ederek, "Fakat bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM'yi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir. Bu bölücünün milletvekilliği düşürüldüğüne göre, Gazi Meclis’te bulunma, yasama faaliyetlerine katılma hakkı artık söz konusu bile olamayacaktır. TBMM’ye yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur. Her önüne gelen, her keyfi yeten, her canı sıkılan TBMM’ye yatak serip gecelerse, bunu da bir hak arayışı veya protesto şekli halinde gösterirse, vekâletini üstlendiğimiz aziz milletimize ne diyeceğiz, bu çarpık ve çirkin tabloyu nasıl izah edeceğiz?" değerlendirmesinde bulundu. 

'DEMOKRASİYE SÜRÜLMÜŞ KARA BİR LEKEDİR'

Bahçeli, TBMM'nin bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı olmadığına işaret ederek, "Büyük Türk milletinin kalbinde bir hançerin yuvalanmasına göz yumulamaz, tahammül edilemez, sabır gösterilemez. TBMM’de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. TBMM’nin Muhterem Başkanı’nı bu vesileyle göreve davet ediyorum; Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Şayet TBMM Başkanı’nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul’da kabulüyle birlikte Gergerlioğlu’nun yer yatağı ile beraber Meclis’in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir" diye kaydetti. 

ABDULLAH GÜL'E ELEŞTİRİ

Bahçeli, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de eleştirerek, "Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşünce 'Gül'en yüzü asılan, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsızlık duyan 11'inci Cumhurbaşkanı’na diyeceğim de şudur; Artık Güroymak’a 'Norşin' diyen yoktur, o günler geçmiştir. 'Gül' diye 'dikeni' yutturanlar kalmamıştır. 11'inci Cumhurbaşkanı’na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP’ye veya CHP’ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet BahçeliHDP
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