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Bahçeli: MHP, Joe Biden'i şiddetle lanetlemektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızı devirme amacı, terör örgütleriyle birliktelik mesajı bilinmelidir ki, müttefiklik ve stratejik ortaklık örtüsünün altına asla gizlenemeyecek, çuvalı delen mızrak iki ülke arasındaki ilişkileri ağır şekilde zedeleyecektir. MHP, Joe Biden'i şiddetle lanetlemektedir" dedi.

16 Ağustos 2020 Pazar 18:06
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Bahçeli: MHP, Joe Biden'i şiddetle lanetlemektedir

ANKARA, (DHA)

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, ''ABD'nin Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'in kabul edilemez skandal açıklamalarının ülke gündeminin ağırlık merkezine yerleştiğini'' hatırlattı. Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu da esasen tescillendiğini belirten Bahçeli, "Bu şahsın Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, egemenlik haklarına, milli iradenin takdir ve tercihine saldırısı ancak düşmanlık olarak değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır" dedi.

'GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMALI'

Bahçeli, demokrasiye inanan hiç kimsenin 'böylesi korkunç ve şeytani bir emeli' cevapsız ve karşılıksız bırakmayacağını belirterek, "Türkiye'nin ne kadar büyük ve derin bir beka sorununa maruz kaldığı iyice netleşmiştir. Dış mihrak tanımlamasının hayali değil hakiki ve sahici bir tespit olduğu somut şekilde tevsik ve teyit edilmiştir. Müttefik kisvesine bürünmüş muhasım odakların kimliği ve yüz hatları açığa çıkmıştır. Biden'in iğrenç ve ilkel gayesinin hemen hemen aynısı geçtiğimiz aylarda yayımlanan Rand Corporation Raporu'nda da yer bulmuştur. Muhalefete açık destek vermekten bahseden Biden'in kimlerle, hangi zeminlerde kapalı devre irtibat ve ilişki halinde olduğu geldiğimiz bu aşamada gün yüzüne çıkarılmalıdır. Türkiye'ye karşı gittikçe yoğunlaşan siyasi, ekonomik ve diplomatik şantajların Evangelist Biden ve içimizdeki ortaklarıyla bağlantıları mutlak süratte tartışılmalı, vatan hainleri deşifre edilmelidir. Muhalefet partilerinin eften püften tepkileri, yasak savan açıklamaları, kuşkulu, kuruntulu ve karışık değerlendirmeleri tehdidin büyüklüğü göz önüne alındığında yetersiz niteliktedir. Sayın Cumhurbaşkanımızı devirme amacı, terör örgütleriyle birliktelik mesajı bilinmelidir ki, müttefiklik ve stratejik ortaklık örtüsünün altına asla gizlenemeyecek, çuvalı delen mızrak iki ülke arasındaki ilişkileri ağır şekilde zedeleyecektir" ifadesini kullandı.

'GÜN MİLLİ ŞUURUN SANCAĞI ALTINDA TOPLANMA GÜNÜDÜR'

Türkiye tam bağımsız ve bağlantısız bir ülke olduğunu vurgulayan Bahçeli, ''Türkiye'nin ABD'nin sömürgesi, örtülü operasyon sahası, tutsağı ve kolonisi kesinlikle olmayacağını’’ söyledi. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Biden'in aday olmadan önce yaptığı melanet konuşması yedi aylık bir maziye sahip olsa da, bu kirli şahıs Türk ve İslam düşmanı olarak ülkemize şiddet ve nefret cephesi açmıştır. Bu konuşmanın niye bugün tedavüle çıktığını, başka bir ifadeyle zamanlamasını sorgulayanlar başta CHP olmak üzere kötü niyetlidir. Demokrasiden geçinen şarlatanlar, sözde yarım aydın ve yorumcular, sanatçılar, akademisyenler, aynı zamanda zillete düşen muhalefet partileri amalı, ancaklı, fakatlı cümle kurmadan, bu ortamın kime yarayıp yaramayacağını sinsi sinsi analize tevessül etmeden Türkiye'nin tarafında ön şartsız duruş göstermek mecburiyetindedir. Gün milli şuurun sancağı altında toplanma günüdür. Aksi halde bahse konu kategorideki herkes telafisi mümkün olmayan zan ve töhmet altında kalacaklardır. Kürt kökenli kardeşlerimizin de ABD'nin tuzak ve tahriklerine asla itibar etmeyecekleri tartışmasız inancımızdır."

'YATACAK YERLERİ OLAMAYACAKTIR'

"ABD'nin Başkan Adayı mertebesine ulaşmış müstevli artığının Türkiye üzerinde hesap yapması, siyasi ameliyatı aklından geçirmesi, kumpas peşinde koşması tam bir kokuşmuşluktur" diyen Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti. Hükümet seçildiğini ve görevinin başında olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bunları devirmeyi düşünmek ve dile getirmek demokrasi husumeti olmakla birlikte aleni bir suçtur. Bu suça ortaklık ve işbirlikçilik yapanların iki cihanda da yatacak yerleri olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Joe Biden'i şiddetle lanetlemektedir. ABD Demokrat Partisi'nin de aynı tutum içinde olmasını zorunlu görmektedir. Türkiye'yi uzaktan kumanda edip güdümlü ve yönetilebilir bir ülke olarak görenlerin alayı Cumhur İttifakı'nın muazzam ve müstesna iradesiyle şaşkına dönecekler, kuşkusuz kesif bir yenilgi alacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti icazet ve izinle kurulmamış, bu vasıtalarla da kutlu geleceği tayin ve hatta tahrip edilemeyecektir. Son gelişmeler kapsamında Türk milleti kenetlenmiş bir halde onuruna, iradesine, şerefine, istiklaline sonuna kadar sahip çıkacaktır. Cumhur İttifakı vatanını, ülkesini ve milli namusu kahramanca savunacaktır. Biden ve ipotekli uşakları rezil rüsva olmaktan da kurtulamayacaklardır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHPBahçeliBidenLanetönce Vatan
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