Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kampanyaya bir destek de Abdurrahim Albayrak’tan
Kampanyaya bir destek de Abdurrahim...
Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak
Cuma namazı, her hafta farklı...
Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor
Kolonya ve çamaşır suyunu fazla...
Koronavirüs aşısı en erken yıl sonunda hazır olur
Koronavirüs aşısı en erken yıl...
Milli eğitim müdürü, çocuklar için masal anlatmaya başladı
Milli eğitim müdürü, çocuklar için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bahçeli: MHP bugün, dünden daha güçlüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP bugün, dünden daha güçlü daha gelişmiştir. Fikriyatımız ve siyasi mücadelemiz, aziz milletimizde ve mazlum gönüllerde hamdolsun karşılık bulmuştur" dedi.

03 Nisan 2020 Cuma 16:57
0 Okunma
Bahçeli: MHP bugün, dünden daha güçlüdür

ANKARA - MHP lideri Bahçeli, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 23'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Türkeş'i rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğumuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yâd etmiştik. Fakat bu yılki manevi görevimizi koronavirüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İnsanlık, tehdit düzeyi çok yüksek, aynı zamanda da görünmeyen bir felaketle kesintisiz ve kıyasıya boğuşmaktadır. Dünya ayaktadır, alarm zilleri her ülkede çalmaktadır" dedi.

'ŞARTLARA VE OLAYLARA KÖRÜ KÖRÜNE BOYUN EĞMEZDİ'

MHP lideri Bahçeli, açıklamasında koronavirüs salgınının, bulaşıcı özelliğinden dolayı tehlike saçtığını; kıtalara, ülkelere, insan bedenlerine sıçrayıp sirayet ettiğini de kaydetti. Bahçeli, Türkiye'de alınan tedbirler içeriğinde, sosyal izolasyon ile sosyal mesafenin tesis ve temini amacıyla toplumsal akışkanlığın en az düzeye çekildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu itibarla Anıtmezar’da ülküdaşlarımızla bir araya gelmenin doğurabileceği risk ve muhtemel sağlık sorunlarını peşinen berhava ve bertaraf amacıyla anma programımızı mecburen iptal zarureti doğmuştur. Ancak merhum Türkeş Bey’i her fırsatta hayırla ve hürmetle anmak, Fatihalarımızla hatırlamak hepimiz için manevi bir vecibedir. Türkeş Bey, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen dirayet ve şahsiyet timsaliydi. Sahip olduğu meziyetlerle, savunduğu değerlerle siyaset ve devlet hayatımızda müstesna bir yer tutmuştu. Her şeyden önce bir dava insanı; ilkelerine, ülkülerine ve ülkesine meftun bir mücadele şuuruydu. Türkiye’nin en zorlu dönemlerinde tarihin doğru tarafında duran, milli ve manevi emanetleri rehber edinen, taviz ve teslimiyete kapalı duran bir fıtrata haizdi. Tıpkı bugünlerde benzerlerine şahit olduğumuz üzere, yaşarken kuyusunu kazanlar, siyasi cambazlık yapanlar, arkadan konuşanlar, fitne imal edenler, vefatından sonra gecikmeyle de olsa hakkını teslim etmişler, değerini anlayıp anlatmaya başlamışlardır."

'MHP DÜNDEN DAHA GÜÇLÜ'

Alparslan Türkeş'in yaktığı meşalenin sönmeyeceğini, yaptığı çağrıların asla silinmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "MHP bugün dünden daha güçlü, daha gelişmiştir. Bu ilerleyiş ve serpilme hali aynı zamanda kutlu mazimizin bereketi, fedakar gazilerimizin ve şehitlerimizin marifetidir. Fikriyatımız ve siyasi mücadelemiz aziz milletimizde ve mazlum gönüllerde hamdolsun karşılık bulmuştur. Ne mutlu bizlere ki, partimizin kurulduğu 1969’dan itibaren elde ettiğimiz birikim ve tecrübeler bugünlerde geleceğin Türk asırlarının inşa ve ihya müjdesi haline gelmiştir" dedi.

'MİLLİ SORUMLULUK'

MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin, maruz kaldığı koronavirüs salgınına birlik ve beraberlik ruhuyla direneceği vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle geçmişten çok daha mamur, müreffeh ve muzaffer bir hale nihayetinde ulaşacaktır. Korkuya prim vermeden, telaşa müsaade etmeden, sabrı, sağduyuyu ve soğukkanlılığı elden bırakmadan, daha da mühimi imanla çarpan yüreklerle zor günleri aşacağız, aydınlık geleceğin şafağında buluşacağız. Sağlam irademizi, sarsılmaz iyimserliğimizi inançla koruyup, iradeyle yoğurup alınan tedbirlere tevekkül içinde riayet etmek, devlet-millet dayanışmasına en üst düzeyde destek vermek herkes açısından milli bir sorumluluktur. Bu sorumluluğumuza bağlı kaldığımız müddetçe, fert fert umutlarımızı diri tuttuğumuz sürece hiçbir musibetin tesiri mücadelemize engel çıkaramayacak, milli varlığımıza zarar veremeyecektir. Aziz milletim metin ve müsterih olsun, Türk devleti muvaffakiyetle her güçlüğün üstesinden gelmeye muktedirdir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'li Sürekli'den, Soyer'e tepki
AK Parti'li Sürekli'den, Soyer'e tepki
Hükümlülere izin, iki kez uzatılabilecek
Hükümlülere izin, iki kez uzatılabilecek
TBMM’ye ziyaretçi yasağı uzatıldı
TBMM’ye ziyaretçi yasağı uzatıldı
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Dışişleri'nden açıklama: 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı kaybettik
Dışişleri'nden açıklama: 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı kaybettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı
YKS'den flaş CHP kararı!
YKS'den flaş CHP kararı!
Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü
Fırsatçıların canlarını yakacağız
Fırsatçıların canlarını yakacağız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı